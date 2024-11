Rapina al supermercato. Arrestato 28enne

È stato arrestato con l’accusa di essere il responsabile di una rapina avvenuta all’interno di un supermercato di Cervia. Di più. Il 28enne finito nei guai - questa la ricostruzione dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia - Milano Marittima - avrebbe ferito con un taglierino il dipendente dell’attività commerciale, intervenuto per cercare di fermarlo. I militari sono intervenuti nella mattinata di mercoledì, dopo che il 28enne è entrato nel supermercato per fare la spesa. Ovviamente, visto l’esito della giornata, senza pagare. L’uomo si è impossessato di alcune birre e altri generi alimentari, nascondedoli sotto la giacca.

A quel punto il 28enne ha tentato di uscire indenne dall’attività commerciale, venendo però scoperto dal dipendente del supermercato. A quel punto tra i due è nata una colluttazione: il 28enne ha tentato la fuga, colpendo l’uomo con calci e pugni, fino a ferirlo a un braccio con un taglierino. A quel punto il dipendente è stato costretto a mollare la presa, e l’arrestato ha tentato di fare perdere le proprie tracce. Non aveva fatto però i conti con il responsabile dell’esercizio commerciale, che nel frattempo è riuscito a contattare il 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che come prima cosa si sono fatti descrivere l’aggressore, rintracciato di lì a poco in una strada vicina al supermercato. Arrestato, l’uomo è stato portato in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento; sarà ora chiamato a rispondere di rapina impropria e lesioni personali. La refurtiva è stata riconsegnata al supermercato mentre il dipendente ferito è stato medicato presso il pronto soccorso di Ravenna, venendo dimesso subito dopo con 25 giorni di prognosi.

Su disposizione del magistrato di turno, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ravenna fino all’udienza di convalida di questa mattina all’esito della quale, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della provincia di Ravenna. Sempre sul fronte della lotta (e nello specifico) della prevenzione, presso la sala parrocchiale di Savio, mercoledì sera si è tenuta una conferenza per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle truffe e dei reati predatori.

Nel corso dell’incontro sono state descritte le principali modalità mediante le quali vengono messi in atto questi tipi di reati e sono stati dati consigli pratici per arginare questo fenomeno in modo da non caderne vittima. Presenti, tra gli altri, il capitano Umberto Cerracchio, comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia - Milano Marittima, il luogotenente Giorgio Tantimonaco, comandante della Stazione Carabinieri di Savio.