Rapina choc fuori dalla disco: giovane costretto a inginocchiarsi

Ravenna, 13 settembre 2025 – Lo avevano spinto a terra per poi prenderlo a calci e pugni. Quindi, in segno di riverenza nei loro confronti, lo avevano fatto inginocchiare. E mentre gli sputavano addosso, lo filmavano con un cellulare. Secondo le verifiche della polizia, era accaduto questo la notte del 6 gennaio 2024 a Godo di Russi a un avventore della discoteca ’Onyx’: un 18enne di Cotignola, alla fine pure rapinato dell’orecchino strappatogli con violenza da un lobo (prognosi di 20 giorni).

Due gli accusati maggiorenni: il primo, un 21enne difeso dall’avvocato Michele Dell’Edera e riconosciuto da un tatuaggio immortalato proprio nel video recuperato dagli inquirenti, ieri mattina davanti al giudice Federica Lipovscek ha patteggiato un anno e sei mesi con pena sospesa. L’altro, un 22enne di origine magrebina difeso dall’avvocato Stefano Dalla Valle, ha scelto la via del dibattimento ed è stato rinviato a giudizio. Le accuse sono di rapina aggravata (dai futili motivi e dalla presenza di più persone), di lesioni personali (per via delle botte) e di violenza privata aggravata (per avere costretto in gruppo a fare atto di sottomissione). Il tutto in concorso con almeno cinque minorenni la cui sorte è stata sottoposta al vaglio dell’apposito tribunale di Bologna: ma, secondo le indagini di Commissariato e Questura, erano loro la spina dorsale del gruppo.

Le indagini della squadra Mobile, avevano messo in luce anche un altro episodio di prevaricazione collocato sempre quella stessa notte: un 27enne dell’entroterra ravennate costretto, tra pugni e prese al collo, a chiedere scusa perché dentro al locale aveva semplicemente urtato uno dei bulli.

L’inchiesta era partita da una denuncia del 18enne in Commissariato a Lugo. Da lì, gli inquirenti si erano messi a caccia lungo la pista virtuale di chat e profili social arrivando alla fine pure e rintracciare il video incriminato. Non solo: dagli accertamenti era emerso che nel gruppo dei minorenni - tutti di Ravenna e italiani, solo in un paio di casi di origine magrebina -, c’erano alcuni nomi già noti per pregresse grane con la giustizia: su di loro s’era acceso un faro per episodi di bullismo e modeste rapine su coetanei ad esempio di scarpe griffate. In quanto a quella notte in disco, per l’accusa il 18enne era stato accerchiato e preso a pugni mentre stava camminando verso un parcheggio non distante dal locale. Aveva anche provato a fuggire: ma lo avevamo inseguito e malmenato. Sorte non migliore era toccata al 27enne a causa di un fortuito contatto sulla pista da ballo con uno del gruppo.