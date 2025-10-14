Rapina con lo spray urticante. Ruba il fondocassa e fugge

Paura nel pomeriggio di domenica scorsa in un alimentari etnico del centro di Faenza dove si è consumata una rapina, davanti agli occhi di alcuni clienti del negozio.

Erano circa le 16.30 quando un giovane italiano è entrato nell’alimentari del centro di Faenza fingendosi cliente. Ha dato un’occhiata all’interno del negozio e poi, a un certo punto, senza destare sospetti, si è avvicinato alla titolare, una donna di mezza età originaria del Bangladesh, ha tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino di libera vendita, e le ha spruzzato il liquido urticante puntando agli occhi. Un lampo e il giovane ha allungato la mano verso il registratore di cassa e ha sottratto 30 euro per poi darsi alla fuga. Atterriti i clienti presenti nel negozio, che hanno assistito alla scena e hanno attirato l’attenzione di alcuni commercianti dei negozi vicini che hanno lanciato l’allarme.

Subito sono stati allertati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza che si sono immediatamente messi sulle tracce del rapinatore. Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla titolare e dai clienti presenti nel negozio, in pochi minuti i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare e fermare il giovane. Si tratta di un ventinovenne faentino, che risulta incensurato.

Il giovane è stato quindi accompagnato nella caserma dei carabinieri e, dopo che i militari hanno riscostruito i fatti, è scattato l’arresto per rapina. Intanto la titolare del negozio di alimentari, a cui sono stati riconsegnati i soldi rubati, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza dove per fortuna le sono state riscontrate solo delle lesioni lievi. Il ventinovenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e ieri mattina si è presentato all’udienza direttissima in tribunale a Ravenna.

Purtroppo non è il primo episodio simile che avviene nel Ravennate. Solo nel pomeriggio di sabato scorso, in un negozio di abbigliamento del centro di Ravenna un altro giovane, un ventiseienne originario del Marocco, sempre armato di spray al peperoncino, ha tentato di rubare un capo di abbigliamento spruzzando il liquido urticante contro due commesse e l’addetto alla vigilanza. Per fortuna anche in quel caso i tre non hanno riportato lesioni serie e il colpo non è neanche andato a buon fine. Anche in quel caso il giovane è stato arrestato: a rintracciarlo, pochi minuti dopo l’episodio, sono stati gli agenti della Polizia di Stato.