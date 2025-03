Rapina da 5mila euro di cosmetici. Due uomini rinviati a giudizio

Entrambi romeni, il primo di 21 anni e l’altro di 26, tutti e due difesi in udienza dall’avvocato Alessandra Venturi. Sono loro, secondo la procura, gli autori della rapina in concorso con bottino da oltre 5.000 euro in cosmetici messa a segno il 23 novembre del 2023 alla Coop Alleanza - filiale di Alfonsineognuno (Alfonsine). Loro due e altre due donne rimaste al momento ignote. Tanto che ieri mattina il pm Francesco Coco in udienza preliminare ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dal gup Janos Barlotti. Se ne parlerà a metà ottobre.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, i quattro malviventi avevano razzolato dagli scaffali Coop creme per il trattamento di viso e corpo di varie marche sulla base di un piano d’azione probabilmente preordinato. In particolare tutti erano entrati assieme nell’esercizio commerciale. Quindi una donna ancora da identificare, si era messa a girare per le corsie fungendo così da palo per i tre complici.

Nello stesso momento il 21enne e una donna anche lei rimasta senza nome, caricavano a man bassa la refurtiva dagli scaffali. E quanto è arrivato il momento giusto, il 26enne ha aperto una delle porte di sicurezza per agevolare la fuga del quartetto al culmine di quella che è apparsa come un’azione corale.

L’allarme è immediatamente scattato: i quattro si sono messi a correre riuscendo a raggiungere un Peugeot. Sollecitare l’allarme faceva probabilmente parte di un passaggio calcolato per creare più confusione: tuttavia una delle due donne era rimasta inizialmente fuori dal veicolo inseguita dal legale rappresentante dell’esercizio commerciale, un 42enne del posto. La fuga a piedi era continuata fino al momento in cui pure lei era riuscita a entrare nella vettura condotta dal 26enne; questi, per garantirsi la strada sgombra - prosegue l’accusa - aveva allora puntato l’auto verso il 42enne costringendolo a spostarsi per non rischiare di farsi male.

Ed è proprio in quel preciso momento che il furto di cosmetici si era trasformato in rapina: peraltro aggravata in quanto compiuta da più persone.

La indagini - coordinate dal pm Monica Gargiulo - anche grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza e alle testimonianze, avevano infine tirato in ballo i due romeni ora imputati, entrambi risultati di fatto domiciliati a Roma.