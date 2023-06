Rapina due birre dal frigorifero e ruba le chiavi del bar: arrestato

Quelle birrette lui le voleva a ogni costo. E così in una manciata di minuti ha accumulato una sfilza di reati. Ovvero due rapine (per avere sottratto due bottiglie di birra dal frigorifero con minacce varie e poi per avere preso il cellulare al fratello della barista a suon di minacce e pugni). Quindi un furto aggravato (le chiavi del locale) e infine le lesioni personali.

Con queste accuse il 30enne Said El Kharchi, di origine marocchina e domiciliato a Cesenatico, è stato arrestato nella notte tra domenica e ieri a Milano Marittima dai carabinieri dopo una maldestra sortita al bar Contigo di via del Sagittario. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo ha pure tentato di scappare per infine lasciarsi cadere sul cofano di una pattuglia della polizia locale danneggiandolo.

Uno dei gestori del locale- la barista - ha riferito agli inquirenti che tutto è accaduto mentre verso la mezza lei si trovava dentro al bar per le pulizie finali. E’ a quel punto che è arrivato il 30enne e ha chiesto un whisky. Prima di quel momento, l’uomo era seduto fuori assieme ad alcuni amici connazionali e non aveva dato alcun problema.

Dopo avergli servito quanto chiesto, ecco il conto: 4 euro. Ma il 30enne non aveva forse di che pagare. La donna gli aveva allora fatto presente che non si faceva credito. Di fatto ne era nata una discussione sulla quantità di alcol servita. E’ poco dopo che l’uomo avrebbe compiuto la sortita delle due birre peraltro usando violenza.

Poi era uscito ed era tornato dentro per altre due birre ancora. Erano seguite varie minacce oltre all’intervento di un altro gestore, il fratello della barista. E la promessa di chiamare la polizia, aveva esacerbato gli animi: il 30enne aveva spaccato una bottiglia contro un tavolo impugnandone il collo rotto. Poco dopo era riuscito a impossessarsi delle chiavi del locale e del telecomando per le serrande; quindi aveva cominciato a urlare e a scaraventare sedie e tavolini lanciandoli contro i gestori e riuscendo infine e prendere il cellulare del fratello della barista. A quel punto aveva lanciato a terra due bottiglie ed era scappato inseguito anche dagli avventori presenti in quel momento. E’ in quel frangente che si era imbattuto in una pattuglia di passaggio della Municipale, poco dopo coadiuvata da una vettura dell’Arma della locale Stazione.

Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza così come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, il 30enne, difeso dall’avvocato Carlo Benini, ieri mattina è comparso in tribunale a Ravenna davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Simona Bandini. Dopo la convalida del suo arresto con divieto di dimora sul territorio provinciale, l’uomo ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione e 234 euro di multa.