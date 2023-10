Rapina e tentato abuso su trans. Arrestati 21enne e 16enne

Due giovani di origine straniera - un 21enne e un 16enne - sono stati arrestati dai carabinieri del Norm della locale Compagnia con l’accusa di avere provato a violentare e rapinare nella notte tra venerdì e ieri una trans all’altezza dell’incrocio tra l’Adriatica e via Ficocle in zona Cervia. Secondo quanto riferito dalla trans ai militari, i due poco prima della mezzanotte hanno cercato di violentarla e di strapparle la borsetta di dosso. A quel punto è intervenuto un passante il quale a piedi si è messo a inseguire i due sospettati assieme alla trans: è stato lui infine a indicare ai carabinieri che i giovani avevano appena svoltato su via Verbano. Ed è lì che sono stati bloccati mentre spingevano un ciclomotore poi descritto dalla trans la quale ha pure riconosciuto entrambi. Per quanto riguarda il minorenne, è stata avvisata la competente procura di Bologna. Per il maggiorenne, un operaio domiciliato a Cervia e difeso dall’avvocato Massimo Martini, l’udienza di convalida è prevista per domani mattina davanti al gip Corrado Schiaretti. Come disposto dal pm di turno Lucrezia Ciriello, nell’attesa il 21enne si trova in carcere. Il ciclomotore presumibilmente usato, è di sua proprietà: la perquisizione sul mezzo, così come all’abitazione, ha restituito esito negativo.