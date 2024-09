Rapina la ex, la figlia di lei lo filma

Ravenna, 31 agosto 2024 – Nella borsetta della ex c’erano le chiavi di casa, il portafogli e soprattutto il cellulare. E lui, secondo l’accusa, proprio a quello puntava: per controllare se lei si vedesse con qualcun altro. E così, dopo averla afferrata per le braccia, l’ha scaraventata per terra, l’ha trascinata, l’ha sbattuta contro un muro e l’ha bersagliata di calci e pugni. Alla fine è riuscito a portarle via tutto. Per quanto accaduto in città il 16 agosto scorso, il tribunale, su richiesta della procura, ha imposto all’uomo - un ultra-trentenne residente fuori regione - il divieto di dimora nella provincia di Ravenna e il divieto di tornare se non autorizzato dalla magistratura.

All’interrogatorio di garanzia fissato per giovedì mattina davanti al gip Janos Barlotti, l’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, non si è presentato. Dovrà comunque rispondere di rapina e di lesioni personali aggravate per una prognosi iniziale di 20 giorni. È finito nei guai pure per possesso ingiustificato di arma bianca perché il giorno dopo le Volanti hanno trovato nel baule della sua auto uno scalpello a punta lungo 24 centimetri.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i due avevano convissuto da febbraio a inizio agosto. La relazione, come spiegato dalla donna, era finita anche a causa delle tensioni domestiche tra lui e la figlia di lei e a causa di problemi dell’uomo con la droga. Ed è così che si arriva alla sera del 16 agosto quando lui ha prima chiamato la ex per chiederle dove si trovasse; e poi, spinto dalla gelosia, l’ha agganciata sotto casa e l’ha affrontata con rabbia. Dopo averla insultata - prosegue l’accusa - le ha strappato la borsa di dosso e l’ha malmenata. Le urla della donna non solo hanno attirato alcuni passati ma hanno richiamato pure l’attenzione della figlia: la ragazza è scesa in strada e prima ha filmato con il cellulare parte dell’aggressione subita dalla madre; quindi ha recuperato la borsa della madre dalla quale però l’ex aveva fatto in tempo a prendere gli effetti personali per portarli con sé durante la fuga con l’auto della quale aveva la disponibilità.

Il giorno dopo la donna si è vista costretta a chiamare una seconda volta la questura: l’ex si trovava infatti ancora una volta davanti al suo portone. È intervenuta la polizia: dentro all’auto di lui sono state trovate le cose rapinate a lei il giorno prima. Per il gip, ci sono i gravi indizi di colpevolezza. Del resto lui stesso aveva sostanzialmente ammesso: "L’ho picchiata perché è scesa dall’auto di un altro uomo. Poi, preso dalla rabbia, mi sono allontanato con la sua auto, di cui avevo le chiavi, dove c’erano portafogli e telefonino". Sempre in spontanee dichiarazioni, l’uomo aveva pure ammesso diversi furti in esercizi commerciali: una pizzeria in via Trieste, un chiosco di piadine in via canale Molinetto e un bar di via Gulli.