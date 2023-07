Rapina in via di Roma Prende 10 Ipad all’ex socio, arrestato in pronto soccorso

Si è recato dall’ex socio in un negozio di elettronica e riparazioni in via di Roma - il Moxma - e, dopo una discussione e una colluttazione, se ne è andato con una decina di cellulari. Per la procura si è trattato di una rapina. Per il diretto interessato, era invece in buona sostanza la riscossione di materiale che gli spettava in ragione di un pregresso credito.

Di fatto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso i carabinieri della Stazione di via Alberoni, come disposto da pm di turno Raffaele Belvederi, hanno arrestato in quasi flagranza di reato il 36enne Marco Carlucci, di origine pugliese ma residente a Ravenna, e lo hanno accompagnato in misura precautelare ai domiciliari. Ieri mattina il giudice Cristiano Coiro, come chiesto dal viceprocuratore onorario Simona Bandini, ha convalidato l’arresto applicando all’imputato il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall’ex socio - un 32enne ravennate - in attesa del processo fissato per metà settembre. Una misura che il difensore - l’avvocato Francesco Manetti - non ha sostanzialmente opposto anche perché corrisponde in buona sostanza al consiglio dato al cliente in questa fase. Il legale ha inoltre introdotto in aula il tema dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul quale evidentemente entrerà nel merito solo nella prossima udienza.

Secondo quanto ricostruito dai militari sulla base delle testimonianze e dei filmati delle telecamere interne, i fatti sono accaduti attorno alle 11. E’ a quell’ora che l’imputato si è presentato in negozio con fare descritto aggressivo e violento tanto da distruggere un Ipad appoggiato sul bancone scaraventandoci sopra la custodia di un computer. Quindi ha mandato in frantumi un vaso in vetro pieno di caramelle. E ha pronunciato minacce del tipo: "Io ti distruggo, ti alzo le mani". Poi ha allontanato un paio di clienti dicendo loro di passare più tardi. Infine, lamentando di essere creditore di una somma (per il titolare i 6.000 euro quale liquidazione della sua quota), ha preso una decina di Ipad da una vetrinetta. E allora il titolare si è messo di mezzo ma l’altro - sempre secondo l’accusa - lo ha picchiato prima prendendolo a pugni e poi afferrandolo per il collo. Alla fine si è allontanato con i cellulari. I carabinieri lo hanno intercettato in pronto soccorso dove era andato per una contusione a un ginocchio dopo avere chiesto a sua volta informazioni alla Stazione principale dell’Arma per una querela.

In aula l’imputato ha sostenuto di essere creditore di circa 10 mila euro e che era accaduto altre volte che entrambi prendessero merce della società e la rivendessero privatamente per rientrare degli stipendi non persi. Oltre a vari messaggi scambiati con l’ex socio, ha infine prodotto una visura per dimostrare che la sede legale è proprio lì in via di Roma.