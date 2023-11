Rapina la madre. Calci e pugni per 300 euro

Da dieci anni senza lavoro e poi il vizio dell’alcol, delle sigarette e forse pure quello della droga. Gli servivano soldi insomma: e per ottenerli, non aveva esitato il 29 giugno dell’anno scorso a prendere a calci e pugni la madre, una vedova ultra-ottantenne, riuscendo alla fine a impossessarsi di 300 euro. E quando erano intervenuti i poliziotti per calmarlo, si era scagliato pure contro di loro.

Ma l’uomo - un ultra-cinquantenne del Ravennate - oltre che di rapina e resistenza, doveva rispondere pure di maltrattamenti nei confronti della madre andati avanti per ben 12 anni. E qui le contestazioni mosse nel corso delle indagini coordinate dal pm Angela Scorza, sono varie: dai piatti rotti a una porta sfondata per passare attraverso suppellettili, sedie e bicchieri gettati a terra, offese e minacce quotidiane del tipo: "ti ammazzo, ti tronco, ti spacco le ossa". Il tutto per riuscire a ottenere i soldi per alcol, sigarette e cocaina. Accuse di fronte alle quali l’imputato, difeso dall’avvocato Raffaella Salsano, giovedì mattina davanti al gup Corrado Schiaretti ha patteggiato 2 anni e 8 mesi di reclusione. Ora si trova in una comunità di recupero per seguire un idoneo programma.

Quel giorno della scorsa estate - secondo quanto poi denunciato dalla madre ormai esasperata dai suoi comportamenti -, l’uomo era tornato a casa ubriaco e violento: e se ne era andato dopo averle rapinato 300 euro trovati rovistando in un cassetto. Una ventina di minuti dopo gli agenti, setacciando una piazza dei dintorni, lo avevano rintracciato: lui prima aveva cercato di dileguarsi e poi era andato sotto ai poliziotti insultandoli, spingendoli e cercando di colpirli. Uguale ad arresto.

A verbale la madre aveva spiegato in questura che la morte del marito avvenuta diversi anni prima, aveva amplificato il disagio che il figlio aveva già in parte manifestato. Comportamenti aggressivi che lo avevano proiettato verso una terapia al centro di salute mentale: nonostante ciò, a causa dell’alcol e della sua refrattarietà alle cure, le cose non erano migliorate. Quando si arrabbiava, alzava la voce e scagliava per aria tutto. La donna aveva anche precisato che il figlio da dieci anni non lavorava e cioè non aveva reddito: per questo pretendeva di volta in volta che lei gli consegnasse il denaro necessario per le sue spese quotidiane: spesso alcol e sigarette. E poi non aveva fatto mistero di avere pure sniffato cocaina da quando aveva vent’anni.

a.col.