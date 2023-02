Rapina la madre ultraottantenne, abbreviato con perizia psichiatrica

Botte alla madre ultraottantenne per sottrarle 300 euro. E poi spinte e insulti ai poliziotti intervenuti per bloccarlo. Per quanto accaduto il 29 giugno scorso a Faenza, ieri un 50enne manfredo è comparso davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti per rispondere di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per l’uomo, disoccupato, segnato da dipendenze e difeso dall’avvocato Raffaella Salsano, è stato chiesto un rito abbreviato condizionato a perizia psichiatrica: per questo a maggio verrà affidato l’incarico allo psichiatra Roberto Zanfini, direttore del centro di salute mentale di Ravenna. Il 50enne, dopo un periodo in carcere, si trova ai domiciliari in una comunità del Ferrarese. Secondo quanto contestato dalla procura, aveva preso l’anziana madre a calci e spinte minacciandola di morte qualora lei non gli avesse consegnato il danaro che lui chiedeva. E alla fine era riuscito a mettere le mani su poche centinaia di euro. La madre, esasperata, aveva deciso di denunciare. Quando erano intervenuti gli agenti del Commissariato, la posizione del figlio si era ulteriormente aggravata: li aveva ricevuti a spinte e poi li aveva insultati con frasi come “cosa volete da me pezzi (…)”. I successivi tentativi di menare altri colpi erano andati a vuoto perché gli agenti lo avevano bloccato contestandogli pure un comportamento recidivo.