Rapina la tabaccheria e fugge con 3mila euro

Ammonta a circa tremila euro il bottino di una rapina messo a segno ieri mattina ai danni della tabaccheria-edicola ‘Villa San Martino’, situata nell’omonima frazione lughese al civico 70 di via Provinciale Bagnara.

Il colpo si è consumato intorno alle 6.45, una quarantina di minuti dopo l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, quando un uomo, di altezza compresa tra il metro e 75 e il metro e 80 e con il volto parzialmente travisato da un passamontagna e dal cappuccio di un giubbotto, è entrato all’interno del locale.

Indossando un paio di guanti e impugnando una sbarra di metallo appuntita di colore grigio, il rapinatore solitario ha quindi minacciato la commessa presente all’interno della tabaccheria-edicola, per poi razziare una somma che, come detto, si aggira intorno ai tremila euro. Il denaro rubato era custodito all’interno della cassettiera dell’esercizio commerciale di via Provinciale Bagnara.

Prima di allontanarsi a piedi, facendo poi perdere le proprie tracce (non è da escludere che ad attenderlo nei pressi ci fosse un complice), l’uomo ha chiuso la commessa in uno sgabuzzino.

Fortunatamente, se di fortuna in questi casi si può parlare, la dipendente non ha riportato conseguenze fisiche, anche se, come è facile immaginare, lo spavento è stato davvero tanto. Non appena la stessa commessa ha lanciato l’allarme, sul posto sono in prima battuta le Volanti del vicino Commissariato di Polizia di Lugo, e in seguito la Squadra Mobile unitamente al personale della Polizia scientifica.

Quest’ultimo ha effettuato minuziosi rilievi, provvedendo anche ad acquisire le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di cui la tabaccheria è dotata. Impianto che, a quanto si apprende, avrebbe ripreso l’intera scena della rapina.

Immediatamente sono scattate le ricerche del malvivente con il volto coperto, sia nel territorio ma anche nelle province limitrofe, da parte delle forze dell’ordine.

lu.sca.