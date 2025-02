Rapina maldestra: arrestato. Al Caddy’s, via Romea sud

È uscito trafelato da un negozio con due profumi in mano del valore di 80 euro appena rubati. Ma alla vista della polizia locale si è messo a correre: salvo doversi fermare poco dopo perché gli era caduto il cellulare. E così è stato bloccato: a quel punto ha cominciato a dimenarsi ferendo un agente. E così alla fine, oltre che per rapina impropria, si è cacciato nei guai pure per resistenza, lesioni, ricettazione (per via di un I-phone, una chiave inglese e una tessera sanitaria non intestata a lui di cui non sapeva giustificare il possesso) e per alcune armi bianche (un manganello telescopico di 43 centimetri e un coltello pieghevole di 16).

Protagonista del maldestro colpo messo a segno nel pomeriggio di lunedì scorso al Caddy’s di via Romea Sud, è un 19enne di origine ucraina residente a Ravenna e disoccupato. Le grane con la giustizia per lui si sono manifestate quando poco prima delle 15 gli agenti di una pattuglia si sono fermati davanti all’esercizio commerciale perché richiamati dalle urla di una donna. Poco dopo hanno visto un giovane - il 19enne appunto - uscire di corsa dalle porte scorrevoli e cadere davanti ai loro occhi perdendo due bottiglie di profumo. Il ragazzo si è rialzato e si è messo a correre verso viale Europa inseguito dagli agenti. Ma da una tasca gli è caduto un cellulare: e così si è dovuto fermare e chinarsi per raccoglierlo. Un agente lo ha allora afferrato: ma il 19enne - prosegue l’accusa - lo ha strattonato provocandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni. A quel punto si è calmato consegnando un documento. Quindi è stato fatto salire sulla pattuglia. Contestualmente gli agenti hanno ascoltato una commessa su quanto accaduto poco prima nel negozio: la donna ha riferito che il 19enne, durante la fuga, l’aveva urtata. Lei, alla luce delle difficoltà di lui a uscire, aveva anche cercato di bloccarlo aggrappandosi al suo zaino: l’altro però l’aveva colpita a uno zigomo ferendola. Ieri mattina in tribunale il 19enne - difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato - ha spiegato davanti al giudice Cosimo Pedullà di essere da tempo seguito dal centro di salute mentale e di vivere ora in strada dopo la convalida dell’arresto con obbligo di firma quotidiano, come chiesto dal pm Stefano Stargiotti,il suo legale ha chiesto un termine per organizzare la difesa. Processo rinviato ad aprile.