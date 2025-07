Rapina un minorenne a Punta Marina nella zona della movida: arrestato

Ravenna, 6 luglio 2025 – E’ finito in manette in quasi flagranza di reato per rapina. Nei suoi confronti il Questore di Ravenna ha emesso il provvedimento del foglio di via con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni. Stiamo parlando del giovane arrestato alle prime luci dell’alba di ieri (sabato), a Punta Marina, dalla Polizia di Stato della Questura di Ravenna. L'accusa è di rapina aggravata ai danni di un minore.

L’intervento della Squadra Volanti, già presenti in zona movida, è scattato intorno alle 4,45 quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un minorenne in evidente stato di agitazione, il quale riferiva di essere stato appena rapinato e inseguito da un individuo che brandiva un oggetto metallico. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno raccolto le prime dichiarazioni della vittima e dei suoi due amici, anch’essi minorenni, i quali hanno descritto con precisione l'autore del fatto.

Quest’ultimo dopo aver afferrato per le braccia il minore, si era impossessato del suo portafoglio sottraendogli il denaro contante. Le ricerche si sono concentrate nella zona, permettendo di intercettare un soggetto corrispondente alla descrizione. Grazie al riconoscimento immediato da parte della vittima e al rinvenimento, durante la perquisizione, della somma esatta sottrattagli. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Alla luce della pericolosità del soggetto e della gravità della condotta e considerando che è residente in altro comune, il Questore di Ravenna ha come detto emesso nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni.