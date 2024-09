Rapina due minorenni a Punta Marina, arrestato uomo di 31 anni

Punta Marina (Ravenna), 29 agosto 2024 – Ha 31 anni, è originario di un Paese del Nordafrica e risulta senza fissa dimora, l’uomo arrestato nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 28 agosto) dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna. E’ accusato di una rapina commessa poco prima ai danni di due minorenni.

Le ragazze erano sedute ai tavolini di un noto bar di Punta Marina, quando senza alcun motivo sono state aggredite verbalmente dall'uomo. Intimorite dal suo atteggiamento, hanno preferito ignorarlo, ma questi si è avventato su entrambe, riuscendo a strappare una catenina d’oro dal collo di una di loro. Evidentemente non contento, prima di darsi alla fuga si è pure impossessato dei cellulari delle due giovani. Sul posto, allertate dalle stesse 'vittime', sono prontamente intervenute alcune pattuglie presenti in zona. Grazie alla descrizione fornita dalle ragazze e da alcuni testimoni, i militari della Radiomobile della Compagnia di Ravenna sono riusciti a rintracciare il rapinatore, trovato in possesso non solo della refurtiva, ma anche di un taglierino.

L’uomo è finito in manette e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica, è stato associato presso la Casa circondariale di Ravenna.