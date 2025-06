Rapinano 15enne a Mi.Ma.. Denunciati due bolognesi

I carabinieri della Stazione di Cervia hanno denunciato due giovani bolognesi di 18 e 17 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un quindicenne forlivese avvenuta lo scorso 15 giugno. I fatti si sono verificati nei pressi della Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima, quando la vittima è stata avvicinata dai due emiliani, che dopo averla colpita al volto con uno schiaffo, si sono impossessati del suo telefono cellulare e del portafoglio. Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia di rintracciare i due giovani e recuperare la refurtiva, restituita al forlivese.

Sulla base di quanto accertato e ricostruito dai militari, i due sono stati denunciati per rapina in concorso ed il questore di Ravenna ha emesso nei loro confronti il Daspo urbano, che prevede il divieto di accesso a determinate zone per persone ’che abbiano commesso reati o comportamenti lesivi del decoro e della sicurezza urbana’. Sempre la stessa notte, a seguito di un controllo effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile in centro a Milano Marittima, un 16enne bolognese è stato denunciato poiché trovato in possesso di un taser (sequestrato).