Rapinata tabaccaia in via Faentina. È la seconda volta in due anni

Ancora una rapina ai danni della titolare della tabaccheria Manuela di via Faentina 71, la seconda in due anni. Lunedì sera, poco dopo le 20, la donna stava chiudendo il negozio dopo una giornata di lavoro quando è stata aggredita da un uomo incappucciato. Il malvivente, armato di coltello, le ha strappato la borsa contenente l’incasso degli ultimi giorni, una somma che pare ammonti a diverse migliaia di euro e che avrebbe dovuto portare in banca. Dopo il colpo, l’aggressore si è dileguato lungo via Faentina, lasciando la vittima sotto shock.

Le telecamere di sorveglianza del locale hanno ripreso la scena e mostrano chiaramente il rapinatore armato, mentre la vittima inizialmente non lo ricordava. La donna, ancora scossa, ha chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile, che hanno avviato le indagini, analizzando i filmati della videosorveglianza e raccogliendo elementi utili all’identificazione dell’aggressore.

Questo episodio richiama alla memoria un altro assalto subito dalla stessa tabaccaia esattamente due anni fa, nel gennaio 2023. Anche in quel caso, la rapina era avvenuta in serata, sempre poco prima delle 20, al momento della chiusura, e aveva visto protagonista un uomo che aveva strattonato la vittima per portarle via la borsa. All’epoca, la donna aveva cercato di opporsi, ma il rapinatore le aveva spruzzato addosso uno spray urticante per poi fuggire con un bottino di circa 5000 euro. Anche allora la polizia era intervenuta tempestivamente, ma il responsabile non era stato subito individuato.

Due rapine in due anni mettono a dura prova la titolare, che oggi si trova di nuovo a fare i conti con la paura e la rabbia. "Manuela è una donna tosta", raccontava la sorella all’epoca della prima rapina. Ieri assente dal lavoro, occorrerà vedere se le tornerà la voglia di lavorare dopo quest’ennesimo trauma. Nel frattempo, le indagini proseguono nella speranza di assicurare alla giustizia il responsabile di questo nuovo colpo.