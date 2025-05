Rapinati fuori dalla discoteca . Picchiati, umiliati a sputi e filmati

Lo avevano scaraventato a terra a suon di spinte, calci e pugni. E poi, in segno di riverenza nei loro confronti, lo avevano fatto inginocchiare. E mentre gli sputavano addosso, lo filmavano con un cellulare. E se ora credete che vi stiamo raccontando la trama di qualche fiction criminale da prima serata, vi state sbagliando: perché, secondo le verifiche della polizia, è esattamente quanto accaduto la notte del 6 gennaio 2024 a Godo di Russi a un avventore della discoteca ’Onyx’: un 18enne di Cotignola alla fine pure rapinato dell’orecchino strappatogli con violenza da un lobo (prognosi di 20 giorni).

Le indagini della squadra Mobile ravennate, hanno messo in luce anche un altro episodio di prevaricazione collocato sempre quella stessa notte: un 27enne dell’entroterra ravennate costretto, tra pugni e prese al collo, a chiedere scusa perché dentro al locale aveva semplicemente urtato uno del gruppetto. La vicenda è approdata venerdì mattina per l’udienza preliminare davanti al gup Federica Lipovscek e al pm Monica Gargiulo: alla sbarra, gli unici due maggiorenni del gruppo individuato dagli inquirenti: si tratta di un 21enne difeso dall’avvocato Michele Dell’Edera e riconosciuto da un tatuaggio immortalato proprio nel video recuperato dalla Mobile. E di un 22enne difeso dall’avvocato Stefano Dalla Valle. Entrambi sono italiani (il secondo è di origine magrebina) e devono rispondere di rapina aggravata (dai futili motivi e dalla presenza di più persone), di lesioni personali (per via delle botte) e di violenza privata aggravata (per avere costretto in gruppo i due malcapitati a fare atto di sottomissione). Il tutto in concorso con almeno cinque minorenni la cui sorte verrà invece decisa dall’apposito tribunale di Bologna: ma, secondo le indagini di Commissariato e Questura, erano loro la spina dorsale del gruppo.

L’inchiesta, a suo tempo coordinata dal pm Marilù Gattelli, era partita da una denuncia del 18enne in Commissariato a Lugo. Da lì, gli inquirenti si erano messi a caccia lungo la pista virtuale di chat e profili social arrivando alla fine pure a mettere le mani sul video incriminato. Non solo: dagli accertamenti era emerso che nel gruppo dei minorenni - tutti di Ravenna e italiani, solo in un paio di casi di origine magrebina - , c’erano alcuni nomi già noti per pregresse grane con la giustizia: su di loro s’era acceso un faro per episodi di bullismo e modeste rapine su coetanei ad esempio di scarpe griffate.

In quanto a quella notte in disco, per l’accusa era andata così: il 18enne era stato accerchiato e preso a pugni mentre stava camminando verso un parcheggio non distante dal locale. Aveva anche provato a fuggire: ma lo avevamo inseguito e raggiunto su un terreno lì vicino: poi lo avevamo scaraventato a terra strattonandolo per il giubbotto. E giù pugni per costringerlo a inginocchiarsi. E sputi per umiliarlo mentre lo filmavano; infine gli avevano strappato l’orecchino d’argento dal lobo sinistro continuando a filmarlo e a bersagliarlo di sputi. Si erano allontanati solo quando era arrivato l’addetto alla sicurezza del locale. Sorte non migliore era toccata al 27enne (avvocato Paola Brighi) pure lui costretto a suon di botte a chiedere scusa per un fortuito contatto sulla pista da ballo con uno del gruppo. L’udienza è stata rinviata a metà settembre: nel frattempo i due imputati proveranno a risarcire i malcapitati.

Andrea Colombari