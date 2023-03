Rapinato al bancomat "Costretto a consegnare cinquecento euro"

Ha raccontato di essere stato avvicinato e bloccato da due persone, mentre si trovava allo sportello bancomat, vedendosi costretto a cedere la propria carta con la quale sarebbe stato effettuato un prelievo di 500 euro. È una rapina dalle caratteristiche atipiche quella sulla quale stanno cercando di fare luce i carabineri della stazione di Cervia e del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia.

A denunciarla in caserma è stato un cervese di 58anni. Mercoledì scorso, poco prima di mezzogiorno, l’uomo era intento a compiere operazioni allo sportello bancomat della filiale Unicredit di viale Roma, a Cervia, quando, stando al suo racconto, è stato approcciato da due persone, descritte come di probabile etnia nordafricana, che avrebbero agito a volto scoperto. Uno dei due lo avrebbe bloccato, il secondo si sarebbe fatto consegnare la carta bancomat con la quale ha prelevato la somma di 500 euro. Pochi istanti dopo i due rapinatori si sarebbero dileguati, la vittima non ha riportato lesioni. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione l’accaduto e intanto stanno acquisendo i filmati dall’impianto di videosorveglianza dell’istituto di credito, che ha registrato ogni fase, per cercarse riscontro di quanto denunciato.