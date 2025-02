Rapinato del monopattino in zona stazione: un arresto

Ancora un fatto di cronaca in zona stazione. Nella tarda serata di sabato, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute nei pressi della stazione ferroviaria a seguito della richiesta di aiuto di un cittadino marocchino di 42 anni, vittima di una rapina. Tre individui extracomunitari lo avevano aggredito con calci e pugni, sottraendogli il monopattino e fuggendo all’interno dello scalo ferroviario.

Gli agenti, che stavano già effettuando controlli in zona, nel giro di pochi minuti hanno individuato uno dei tre responsabili nel sottopasso della stazione, ancora in possesso del mezzo rubato. La vittima, accompagnata dai poliziotti, ha riconosciuto l’autore della rapina, consentendo così il recupero della refurtiva. Al momento dell’arresto, la persona fermata, un cittadino egiziano in evidente stato di alterazione alcolica, ha opposto una violenta resistenza, rifiutandosi di collaborare, dimenandosi e sferrando calci all’auto di servizio e verso gli agenti.

"Nonostante i tentativi di mediazione – si legge nella nota –, il suo comportamento aggressivo ha reso necessario l’impiego del taser per immobilizzarlo in sicurezza. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e dimesso dopo qualche ora senza criticità sanitarie. Alla luce della gravità del reato e della pericolosità dimostrata, il presunto rapinatore è stato arrestato e condotto in carcere, ove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al contempo, la Divisione Anticrimine ha avviato un’immediata istruttoria che, proprio in considerazione anche dei pregiudizi specifici, si è conclusa con l’emissione di un divieto di ritorno nel Comune di Ravenna da parte del Questore, Lucio Pennella".