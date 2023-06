"Rapinato e trascinato sul cofano fino in strada"

"Per duecentocinquanta, trecento metri sulla strada mi ha portato sul cofano della macchina, poi mi ha sbattuto tra i cespugli, prendendo una velocità incredibile. Se mi prendeva sotto chissà che fine facevo". È ancora sotto choc Josan Vasili, turista di origine moldava che vive a Modena e che nel tardo pomeriggio di ieri è stato suo malgrado protagonista di una rocambolesca rapina iniziata nello stradello all’altezza del bagno Mercurio di Marina Romea e terminata in viale Italia.

Tornato all’auto dopo una giornata al mare con la famiglia, Vasili ha notato il vetro rotto e uno sconosciuto che armeggiava all’interno. Così è corso verso la vettura da dove quell’uomo, vistosi scoperto, è fuggito a bordo di una Fiat Panda portandosi via due zaini con qualche decina di euro, documenti, chiavi e un walkie-talkie. Il turista a quel punto si è buttato sul cofano dell’auto del rapinatore, rimanendovi ancorato per circa un chilometro finché non è stato costretto a mollare la presa, cadendo tra i cespugli ai lati di viale Italia. Fortunatamente Vasili non ha riportato ferite gravi ma alcune escoriazioni che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Alfonsine, competenti della zona, e il Radiomobile da Ravenna.

