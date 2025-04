Rapinato in pieno centro. Spintonato e preso a calci per rubare il Rolex

Prima spinte e perfino calci per riuscire a sottrarre il Rolex al malcapitato. E poi la fuga a tutto gas su quel suv scuro a un soffio da un gruppo di anziani turisti. Urla e sedie scaraventate per uno scippo - diventato rapina - che proprio non ti saresti aspettato per Ravenna in pieno centro (siamo tra via Costa e piazzetta degli Ariani) alle 11 del mattino. Ieri a farne le spese, è stato un imprenditore ravennate ultrasettantenne molto noto in città per essere stato in passato titolare di un negozio di abbigliamento del centro.

Per lui, almeno un taglio sul palmo di una mano ed escoriazioni a un ginocchio, come ha raccontato Cristina, la dipendente del ristorante ’Al 45’ che lo ha aiutato nelle prime medicazioni subito dopo l’accaduto. "Ero dentro al locale in quel momento - ha ricordato la donna - e ho visto una ragazza scappare". Si tratta della giovane che ha aggredito e rapinato l’uomo: è arrivata da via Costa a bordo di un suv guidato da un uomo. Lei, che era scivolata sotto al sedile per non farsi vedere, è scesa all’angolo della piazzetta mentre la vettura è entrata per attenderla più avanti, davanti al ristorante ’Na Fraschetta’, forse per fuggire poi verso via Diaz. Manovra però resa impossibile da un imprevisto: in quel momento davanti al locale c’era la vettura del titolare Roberto il quale era intento a scaricare la spesa.

Intanto la donna ha preso di mira l’imprenditore che si trovava sul marciapiedi vicino alla moglie: lo ha afferrato al polso e strattonato ingaggiando una colluttazione. Per indurlo a mollare la presa, gli ha pure assestato un calcio facendolo cadere. Poi è entrata di corsa nella piazzetta. A quel punto le è stato chiaro che il complice era rimasto incastrato con, davanti, la vettura e, attorno, il gruppo di turisti. Il guidatore si messo invano a suonare per guadagnare spazio. E la compagna del titolare del ristorante lo ha redarguito. Non è chiaro se a quel punto la scippatrice, per paura di essere bloccata con la refurtiva, abbia restituito il Rolex per poi infilarsi in auto sempre scomparendo sotto al sedile. Di fatto il rapinato l’ha inseguita fino a che lei non è entrata nella vettura. Il guidatore ha proseguito con i colpi di clacson. E poi ha ingranato la retro mandando all’aria alcune sedie, un ombrellone e urtando un lampione. Finita la manovra, ha accelerato a tavoletta incurante delle tante persone lì attorno. E ha imboccato via Costa per guadagnare la fuga. Due ragazze hanno fatto in tempo a fotografarne la targa: materiale già acquisito dalle Volanti della polizia assieme ai filmati delle telecamere sparse per la zona. "È assurdo che alle 11 di mattina accada una cosa del genere in una città come Ravenna. C’è un problema di sicurezza - ha sottolineato Roberto" - tanto che nell’ultimo mese, compresa quella di ieri, le forze dell’ordine sono state chiamate tre volte su quella piazzetta: "La prima quando un uomo con una Mercedes ha parcheggiato qua davanti con motore acceso e ha dormito lì". E poi un’altra volta "la signora qui sopra ha chiamato all’una e 30 di notte per una rissa con bottigliate: dal filmato si vedeva tutto".

Andrea Colombari