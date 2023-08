Rapinatore con documenti falsi: arrestato

Fermato dalla Polstrada a bordo di un autocarro nel tratto autostradale ravennate, quel camionista sembrava avere tutti i documenti, rilasciati dalle autorità rumene, in regola. Qualcosa però non convinceva gli agenti e da un esame più approfondito, effettuato dai colleghi della Polizia giudiziaria con il centro di cooperazione internazionale di Polizia di Thörl Maglern, è emerso che in realtà l’uomo aveva esibito documenti falsi.Così è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione. Dall’esame delle impronte digitali e da successivi accertamenti l’uomo è risultato essere un cittadino extraeuropeo ricercato in ambito internazionale, dovendo scontare una pena di cinque anni e quattro mesi per una rapina, commessa nel 2015 in Romania. Così lo straniero è stato arrestato per il possesso di documenti falsi e ai fini dell’estradizione, e accompagnato in carcere.