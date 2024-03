Rapinatore con pistola al market: "Ha preso la cassa ed è fuggito"

Ravenna, 15 marzo 2024 – La pistola puntata contro e una frase urlata: "Dammi la cassa subito!". Erano circa le 19 di mercoledì quando la commessa dello spazio-mercato cooperativo ‘Stadera’, al civico 73 di via Cesari, si è come pietrificata alla vista di quell’uomo armato, vestito di scuro e con il passamontagna, entrato all’improvviso nel punto vendita del quartiere San Biagio. Una manciata di istanti per realizzare che si trattava di una rapina. "È successo tutto molto rapidamente – racconta la commessa, ancora comprensibilmente scossa –: poco prima dell’orario di chiusura, che per noi è alle 19.30, ero alla cassa e dovevo fare il conto a due clienti quando è entrato quell’uomo vestito di scuro con il passamontagna sul viso e la pistola in mano. Me l’ha puntata contro e ha detto solo: ‘Dammi la cassa subito!’, in italiano senza accenti particolari". Difficile per la dipendente di ‘Stadera’ dire con precisione se quella pistola puntata contro di lei fosse un’arma vera o meno. "A me sembrava vera – continua il racconto la donna – e mi sono bloccata. Ho anche provato a valutare di fare qualcosa come per esempio rifiutarmi di dargli la cassa con i soldi ma con la pistola puntata contro è difficile, ho avuto paura di morire. È un’esperienza che non avevo mai provato e che non auguro a nessuno". Fatto sta che il rapinatore, con uno scatto fulmineo, ha preso la cassa con all’interno circa mille euro ed è fuggito a piedi verso via Casentino.

“A quel punto – prosegue la commessa – un nostro socio e cliente ha provato a rincorrerlo ma, arrivati al primo incrocio a pochi metri da qui, l’uomo si è girato e gli ha puntato la pistola contro, dicendogli di non seguirlo". Poi il rapinatore si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Ma intanto dallo spazio-mercato di via Cesari, inaugurato un anno e mezzo fa dall’esperienza partita nel 2020 con un negozio in via Veneto della cooperativa di consumo ‘Stadera’, è stato lanciato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti prontamente.

Al vaglio dei militari ora, oltre alle testimonianze della commessa, del socio e dei clienti presenti nel punto vendita al momento della rapina, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano all’esterno del punto vendita ‘Stadera’ ma anche delle abitazioni di via Cesari che dovrebbero avere immortalato la fuga del malvivente.

Intanto i carabinieri della Stazione di via Alberoni, che sono intervenuti, hanno sequestrato una bicicletta presumibilmente utilizzata dal rapinatore per raggiungere ‘Stadera’ e poi abbandonata all’esterno dello spazio-mercato.