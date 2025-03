Rapinatori in azione: con il coltello in farmacia, rubato l’incasso in gelateria

Russi (Ravenna), 10 marzo 2025 – Giornata della donna da dimenticare a Russi. Due donne e, in particolare, una farmacista della ‘Farini’ e un’addetta della gelateria ‘La Coccinella’ di via Garibaldi, nella serata dell’8 marzo, infatti, si sono ritrovate faccia a faccia con i rapinatori.

Secondo quanto emerso pare che siano due uomini diversi sulle cui tracce sono i carabinieri della Stazione di Russi che ne avrebbero identificato uno, anche se a ieri mattina non risultavano arresti formalizzati. Nel primo caso il colpo non sarebbe riuscito, mentre nel secondo il bandito è fuggito con l’intero incasso di giornata pari a circa un migliaio di euro.

“Erano le 18/18.15 quando un signore è entrato in farmacia – racconta il dottor Ugo Rambelli, titolare della ’Farini’, nell’omonimo corso a Russi –. In quel momento dentro c’erano quattro dipendenti, nessun cliente. L’uomo, con in mano un coltello da cucina lungo 25 centimetri è andato direttamente alla postazione centrale e davanti alla dottoressa ha detto ‘Sono disperato, dammi i soldi’. Lei, che è una ragazza molto decisa si è opposta subito e gli ha urlato di andare via, che non gli avrebbe dato niente”.

Una reazione forte che probabilmente il bandito non si aspettava e che lo ha fatto desistere. “Di fronte a una tale determinazione – continua il dottor Rambelli – l’uomo ha tirato indietro l’arma ed è scappato”. Poco dopo, allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri di Russi: “Nel giro di due minuti erano qui e, con la descrizione che ha fornito loro la dottoressa di quell’uomo alto, hanno capito chi poteva essere: pare sia del Sud Italia, che viva in zona e che sia conosciutissimo dalle forze dell’ordine”. La sindaca Valentina Palli a questo proposito ha ringraziato sentitamente i militari per l’intervento pronto, attento e puntuale.

Intorno alle 20, però, si è verificato un altro blitz, con una persona pare diversa da quella del primo che è entrata in azione con lo stesso intento nella gelateria ‘La Coccinella’, poco lontano dalla farmacia. “Io ero fuori per consegnare delle torte – racconta la titolare Daniela Ercolani –, dietro al banco c’era la mia dipendente che ha subito pensato che l’uomo che aveva guardato dall’oblò dietro nei laboratori, per controllare se ci fosse qualcuno, fosse un amico. Lo ha descritto come un sessantenne, non altissimo. Una volta entrato in gelateria, ha iniziato ad armeggiare con la mano dentro la tasca come se avesse un’arma, che però non ha mai tirato fuori, e con accento del Sud Italia ha ordinato alla ragazza di aprire la cassa. Si è fatto consegnare tutto l’incasso di giornata che non era poco, visto che era l’8 marzo e abbiamo consegnato diverse torte, oltre al gelato”.

Si parla di circa un migliaio di euro, anche se il bottino è ancora da quantificare. Ma, al di là del danno, resta la paura per quanto accaduto in una zona dove “non era mai successo niente” confermano i titolari di farmacia e gelateria. Ora toccherà ai carabinieri identificare gli autori dei due blitz, avvenuti a distanza di un paio di ore l’uno dall’altro. A disposizione degli inquirenti pare ci siano anche alcune telecamere presenti in zona.