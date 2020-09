Ravenna, 25 settembre 2020 - Istigazione a delinquere, porto d’armi e oltraggio a corpo politico, amministrativo. Sono questi i reati recapitati a mezzo denuncia dalla Polizia locale della Bassa Romagna ad Amin Bajtit in arte Paname, 24enne di origini marocchine ma nato a Lugo, cuoco di professione con il sogno della musica rap. E proprio la musica rap, e il videoclip del brano ‘Cagulè’ pubblicato su Youtube e condiviso in ‘rete’ dove ha superato le 17mila visualizzazioni, ha messo nei guai il giovane.

La denuncia, notificatagli mercoledì, arriva sette mesi dopo le riprese del video che Paname ha vinto come premio di un contest a cui ha partecipato a fine 2019; riprese realizzate a febbraio tra l’ex cinema Doria di Barbiano di Cotignola, Lavezzola e il parcheggio della Polizia locale della Bassa Romagna. Proprio le auto dei vigili, accanto a quelle della Polizia di Stato compaiono nel videoclip che vede protagonisti Paname e altri amici, alcuni dei quali indossano passamontagna (che in francese si dice ‘cagulè’ e dà il titolo al brano) e imbracciano armi ("finte", come precisa il rapper).

Nel brano si offendono Stato e forze dell’ordine ("ma sono offese generiche e poi è lo stile della musica rap e trap" spiega il rapper). Fatto sta che Bajtit è stato denunciato e il suo legale, Nicola Casadio dice che "in giro ci sono video più pesanti i cui protagonisti non sono stati indagati. Certo, è un clip provocatorio ma resta nella legalità e non è volto a istigare a delinquere". Ma la Polizia locale non la pensa così e ha denunciato Paname.