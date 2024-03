Rapporti tesi in famiglia. Maltrattamenti: assolto magrebino

Una prima condanna per maltrattamenti. E poi di nuovo in coppia tanto da presentarsi assieme al processo. Ma, complice pure la "grande distanza delle nostre culture" - come lui stesso avrebbe poi ammesso davanti al gip -, la relazione non solo era naufragata: era pure sfociata in una seconda denuncia per maltrattamenti. Questa volta però conclusasi nei giorni scorsi con un’assoluzione piena "per non avere commesso il fatto". Così ha deciso il giudice Cristiano Coiro alla luce della richiesta di condanna della procura a tre anni. Nell’epoca dei social, determinanti per la sentenza si sono forse rivelate le chat whatsapp tra i due con cui la difesa dell’uomo - avvocati Massimo Pleiadi e Francesco Furnari - aveva raccontato la storia tra i due, compresa la gestione dei figli minorenni, in quella manciata di settimane tra il 26 maggio e il primo luglio 2020 nelle quali l’accusa aveva collocato le vessazioni lamentate dalla donna.

Protagonisti della singolare vicenda relazionale e giudiziaria, sono un magrebino ultra-quarantenne e la ex moglie ravennate. L’uomo a inizio anni 2000 aveva accumulato varie grane con la giustizia per clandestinità, droga e resistenza. Poi la sua vita aveva imboccato la strada giusta tra un lavoro come operaio in un colosso industriale e la relazione con la ravennate.

Nel 2007 lei però lo aveva denunciato per maltrattamenti: lui la picchiava, la insultata, non voleva che uscisse. Una vita fa rispetto al codice rosso; a un certo punto le cose tra i due si erano appianate tanto che lei aveva rimesso la querela per le lesioni. Lui aveva intrapreso un percorso per la gestione della rabbia; i due erano tornati assieme e assieme si erano presentati al processo che, in abbreviato, era costato all’uomo una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, passata in giudicato nel 2020. Nel frattempo erano arrivati i figli e la nuova crisi di coppia che li avrebbe portati a divorziare nel maggio 2022. "Nel corso della mia burrascosa vicenda matrimoniale - ha poi lui scritto in una intensa lettera al gip - ho senza dubbio fatto degli errori tanto da avere patito una condanna per maltrattamenti" che "non intendo mettere in discussione". "Purtroppo la scelta, mia e di (...), di sposarci non è stata felice, lo dice la nostra storia". E poi le tante difficoltà che "hanno accelerato un processo tra di noi che già trovava sostanza nella grande distanza delle nostre culture". Ma di maltrattamenti, nessuno: né sulla donna né sui figli. Per tre mesi circa, a partire dal dicembre 2020, in conseguenza della denuncia, era scattato il divieto di avvicinamento ai figli, poi annullato dal gip. Il gup aveva a ruota dichiarato il non luogo a procedere per il fascicolo con i minori quale parte offesa. Restavano i maltrattamenti narrati dalla ex: insulti, scampanellate, minacce, botte e perfino un inseguimento fin sotto alla questura. Vicende che, mano alle chat, per la difesa potevano essere ben spiegate nell’ambito di rapporti quotidiani tra separati. Com’è finita, ormai lo sappiamo.

a.col.