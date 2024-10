Rassegna ’Capire la musica’. Largo ai giovani talenti

Sono sei gli appuntamenti in programma per la nuova stagione ‘Capire la musica’, che si aprirà – per la prima volta – il 7 dicembre alle 21 con il concerto di Natale e si chiuderà il 16 aprile con quello di Pasqua, entrambi alla basilica di San Francesco a Ravenna. Gli altri appuntamenti, invece, si terranno al Ridotto del Teatro Alighieri. "Sarà un’edizione ricca di novità e curiosità musicali – afferma Silvana Lugaresi, presidentessa di Emilia Romagna Concerti –, aperta ai giovani e ai rapporti internazionali. Una rassegna in grado di soddisfare il pubblico ravennate grazie all’aumento dei contributi a disposizione, in particolare derivanti dal progetto ministeriale ‘Boarding pass’, da quello Siae ‘Per chi crea’ e dal Cidim -Comitato Italiano Nazionale Musicale, oltre che dal ministero della Cultura e dal Comune". Ieri, durante la presentazione, la manifestazione ha avuto un bel biglietto da visita, l’esibizione del violoncellista Hao Long Chen, che ha eseguito un paio di brani: ‘Il cigno’ di Saint-Saëns, accompagnato al pianoforte dal maestro Paolo Olmi, e poi ‘Un capriccio’ di Piatti. Il sedicenne, nato a Shangai tra trasferitosi di recente a Ravenna con la famiglia, si è già fatto conoscere in altri concerti ed è stato appena ammesso alla prestigiosa Accademia Stauffer di Cremona, una delle migliori al mondo.

"Oltre ai sei concerti serali – spiega il maestro Olmi –, avremo anche due eventi speciali fuori abbonamento, pensati per le scuole e quindi proposti alle 11 di mattina alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. Il primo, il 21 novembre, è il concerto per Santa Cecilia con le Stagioni di Vivaldi, il secondo il 27 gennaio, il concerto per le vittime dell’Olocausto, i genocidi e delle vittime di guerra". Nato anni fa con un gemellaggio con la Terra Santa, il concerto di Natale già da un paio d’anni non fa tappa a Betlemme e Gerusalemme per via del conflitto in corso, ma continua il supporto al Baby Hospital. "Avremo però quattro musicisti provenienti dalla Terra Santa – tiene a ricordare Olmi – nel concerto diretto dal direttore vietnamita Nhat Minh Tran, a cui parteciperà anche il violinista ventenne Ion Mihai che suonerà il suo prezioso violino Stradivari, uno dei 250 rimasti al mondo. Il programma prevede musiche di Paganini, Vitali, Britten ed Elgar, oltre a tre canzoni di Natale eseguite come di consueto dai cori delle scuole di Ravenna e Tredozio".

Seguirà il 14 dicembre il concerto di uno dei pianisti più famosi al mondo, Ivo Pogorelich, dopo il successo di due anni fa, con musiche di Mozart e Chopin. Il 10 febbraio tornano il pianista Francesco Nicolosi e lo scrittore Stefano Valanzuolo per una serata dedicata alle figure di Chopin e di Sigismund Thalberg, innovatori della tecnica pianistica che fecero del virtuosismo parossistico la ragione e l’essenza del suonare. Non mancherà la Young Musicians European Orchestra che, il 21 febbraio, suonerà la ‘Serenata n. 1’ di Brahms insieme agli Strumentisti del Teatro alla Scala di Milano. Alla guida del complesso il primo violino Indro Borreani, 23 anni. A chiudere la rassegna il concerto per la festa della donna il 7 marzo con la violoncellista Giada Moretti, accompagnata dal pianista Lorenzo Rossi, e il concerto di Pasqua il 16 aprile con lo Stabat Mater di Vivaldi.

Roberta Bezzi