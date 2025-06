Rassegna ’Capit Incontra’. Libri per tutti i gusti al Luana Beach di Marina

Riparte mercoledì prossimo ’Capit Incontra’, rassegna letteraria con nove incontri (tutti alle 21 a ingresso libero) presso lo stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna. Si comincia il 18 giugno con Franco Gàbici e il suo ’Buon compleanno Only you! Only you’, la canzone col ‘singhiozzo’ più famoso della musica leggera lanciata dai Platters settant’anni, fa nel 1955. In quell’anno Ravenna incontra per la prima volta la Fiat 600, assiste a uno degli ultimi passaggi delle Mille Miglia, saluta il primo autobus cittadino. Un revival con canzoni, aneddoti e curiosità.

Il 25 sarà la volta di Claudia Giuliani e ’The king of men, George G. Byron nei ricordi e negli scritti di Teresa Gamba’. Già direttrice della Biblioteca Classense di Ravenna e co-curatrice dei Musei di Palazzo Guiccioli, Claudia Giuliani presenta la figura di Byron nella poco nota rielaborazione di Teresa Gamba, i cui ricordi costituiscono il primo nucleo del Museo Byron.

Il 2 luglio protagonista Paolo Cavassini e ’Una città all’opera’. Riflessioni per una storia di Ravenna attraverso i suoi spettacoli lirici. Sotto con Claudio Spadoni il 9 luglio; presenterà ’ Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell’arte del Novecento’ di Tommaso Tovaglieri’ (Il Saggiatore, 2025). Il saggio ricostruisce la vita del geniale storico dell’arte attraverso un’incredibile quantità di documenti e testimonianze.

Il 16 luglio a Marina il duo Eraldo Baldini - Massimiliano Costa con ’Romagna selvatica ieri e oggi. Uomini, animali e ambiente in un territorio’ (Il Ponte Vecchio, 2025) Opera documentatissima, frutto di ricerche e competenze, esplora la fauna e l’ambiente della Romagna, dalla storia naturale alle situazioni attuali raccontando l’evoluzione delle specie.

Il 23 luglio toccherà a Giovanna Montevecchi con ’Donne e uomini che hanno fatto l’Italia fra Ottocento e Novecento’. L’archeologa e studiosa ravennate presenta le vicende di alcuni personaggi locali che hanno fortemente contribuito alla formazione di valori nazionali, tra i quali Valentino Stoppa, sarto e convinto garibaldino, e sua moglie Ernesta Galletti.

Il 30 luglio ci saranno Rosita Boschetti e Gianfranco Miro Gori con ’Giovanni Pascoli. Viaggio in Italia’ (Il Ponte Vecchio, 2023). Il volume raccoglie una serie di conferenze organizzate dall’Accademia pascoliana e dedicate al ‘viaggio in Italia’ del poeta.

Il 6 agosto e Federica Benassi e ’L’educazione dei maschi’ (Minerva 2025). L’autrice affronta in una prospettiva del tutto originale il tema attualissimo e più scottante dei nostri tempi: la violenza, in particolare quella esercitata contro le donne. Interventi di Alessandra Bagnara, presidente dell’Associazione Linea Rosa di Ravenna.

13 agosto Gianfranco Tondini e ’Nella spirale di Fermat’ (Fernandel 2025). Sconosciuto come scrittore, pur avendo creato testi teatrali di cui è stato anche interprete, l’autore ci regala un inconsueto romanzo sul mondo dell’arte ambientato in varie città europee, nel quale sono citati anche luoghi e personaggi della nostra città. Conduce la giornalista Annamaria Corrado.