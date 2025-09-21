"Rassegna culturale ‘Acqua’, la Giunta regionale chiarisca"

La rassegna culturale ‘Acqua’, inaugurata il 13 settembre con un interessante spettacolo che ha visto protagonisti gli attori Stefano Accorsi Anna Ferzetti e lo scienziato Giulio Boccaletti, finisce di nuovo nel mirino del centrodestra. Questa volta a chiedere spiegazioni alla Giunta dell’Emilia-Romagna è il consigliere regionale Alberto Ferrero. "Pur riconoscendo l’importanza dei temi affrontati – scrive –, evidenziamo come la manifestazione sembri orientata verso una narrazione ideologica volta a farci credere che le alluvioni siano tutte colpa del solo cambiamento climatico". Da qui le domande alla Giunta regionale per "chiarire se e in che misura la Regione abbia contribuito finanziariamente alla realizzazione della rassegna, quali criteri siano stati adottati per la selezione degli eventi e degli artisti, quale ruolo sia stato riservato alle scuole del territorio e con quali obiettivi educativi e, se l’iniziativa possa considerarsi realmente rappresentativa di un approccio non politicizzato".

Ferrero afferma che è fondamentale che "ogni progetto culturale sostenuto con risorse pubbliche debba essere improntato alla massima trasparenza e sappia valorizzare tutte le voci della nostra società". E sulla rassegna ‘Acqua’ aggiunge: "Non vorremmo, infatti, che in questo caso il denaro pubblico venga utilizzato per organizzare una rassegna con la sola finalità di autoassolvere le amministrazioni dai tanti errori compiuti nella gestione del territorio, quando, in realtà, se fosse stato speso per realizzare quanto che era previsto nel ‘Piano di gestione del rischio alluvioni’ del giugno 2013, molti danni si sarebbero potuti evitare".