Rassegna d’arte diffusa Oggi tocca a Larotonda

‘Segmenti marini’ è una rassegna d’arte contemporanea diffusa sul territorio di Milano Marittima in programma fino al 9 settembre. Due le particolarità: la prima è di far tappa in sette hotel con altrettanti artisti diversi per tecnica; la seconda è di coniugare felicemente arte e scrittura, grazie al coinvolgimento di noti scrittori. Oggi alle 20.45, la terza tappa sarà all’Hotel Orsa Maggiore con l’apertura della mostra di Donato Larotonda (ingresso libero), nella cui pittura racconta il mondo visto con gli occhi di un bambino, attraverso il gioco cromatico e scenico di un esperto. La sua è una pittura che sprigiona felicità, serenità e sembra contrapporsi alla realtà grigia del nostro tempo, in grado di offrire un viaggio nella leggerezza. Una infinità di pennellate ritmiche, adagiate con sapienza sulla tela, danno spazio alle emozioni e alla fantasia.

Larotonda è da annoverare fra quegli artisti che con estrema semplicità raccontano, che non copiano e lasciano libero sfogo alla fantasia. Durante la serata sarà presentato anche il libro ‘Pirati e corsari di Romagna’ di Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca, Davide Gnola per il Ponte Vecchio edizioni, con interventi degli autori Gnola e Cerasoli e anche dell’editore Marzio Casalini, dello scrittore Maurizio Gioiello e della fondatrice di Romagna Toscana, Liviana Zanetti. Ideatore e direttore artistico di ‘Segmenti marini’ è l’artista Giuseppe Bertolino, in collaborazione con l’associazione Cava Forever Group Aps di Forlì, con la Pro Lodo di Milano Marittima e con il patrocinio del Comune di Cervia. "Il filo conduttore della rassegna – spiega – sta nel fatto che gli artisti che espongono, hanno caratteristiche differenti fra loro per tecnica, linguaggio, materiali, supporti, ma tutti utilizzano il colore in chiave moderna e contemporanea. Nelle circa 140 opere esposte negli hotel, non c’è nulla di già visto, di già fatto, le opere raccontano, parlano linguaggi nuovi, innovativi e nel contempo hanno la capacità di essere immediate nel trasmettere emozioni". Il prossimo appuntamento sarà all’Hotel Mirage il 4 agosto alle 18, con la presentazione delle opere dello stesso Bertolino e del romanzo ‘La felicità è un budino’ di Maurizio Gioiello.