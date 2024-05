Rassegna di musica da camera

Per il terzo anno sarà organizzata la rassegna musicale “Concerti all’Oratorio” nel restauro Oratorio Madonna di Pompei, noto come chiesetta di Ponte delle Assi in via Ravegnana a Ravenna . I concerti saranno dedicati a musiche da camera del Seicento e Settecento italiano e si svolgeranno da sabato al 20 ottobre. Il curatore della rassegna, il Maestro d’organo Giovanni Andrea Luisi, ha deciso di dedicarsi, con professionalità e passione per la musica classica e concertistica, ad un progetto che ha coinvolto diversi artisti, con lo scopo di rendere omaggio all’edificio religioso al quale molti ravennati sono affezionati, affidato alla parrocchia di San Paolo per renderlo fruibile e per raccogliere fondi per la sua manutenzione. La rassegna musicale ha il patrocinio del Comune di Ravenna.

Il progetto si inserisce all’interno del percorso di recupero e valorizzazione dell’Oratorio, piccolo scrigno settecentesco. Dopo il restauro completato nel luglio 2021, si è infatti avviata un’altra raccolta fondi che ha portato all’acquisto di un organo a canne che, come l’anno scorso, sarà protagonista dei concerti. Il concerto inaugurale di sabato, alle 21, vedrà l’esecuzione di Daniela Pini Mezzo Soprano, Anton Berovski Violino, Agide Bandini Contrabbasso e Cesare Bandini Organo. Prenotazioni: 3888091315.