"Rattoppi nelle strade del centro"

Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia, che sostiene la candidatura a sindaco di Alvaro Ancisi, segnala "rattoppi di catrame nelle vie del centro storico".

"Continuano : dichiara De Carli – le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini ravennati, a conferma dello stato di abbandono e trascuratezza del centro storico della città: ora spuntano fuori i rattoppi di catrame di via diaz. Invece di sostituire le mattonelle si procede a rattoppi inadeguati ed esteticamente brutti. Parliamo di una via centrale della città, un vero e proprio biglietto da visita per i turisti".