Raul disse: "Io voglio vincere" E Ravenna torna al 1993

"Io voglio vincere, non voglio trovare accordi". Risponde così Raul Gardini, il giorno del varo del Moro di Venezia, a Raffaella Carrà che, in collegamento dagli studi Rai, gli chiede se preferirebbe trovare l’accordo con Eni o vincere l’America’s Cup. Una frase nella quale il teatro Alighieri ieri sera deve averlo riconosciuto, e per questo, durante la proiezione, è partito un forte applauso. Il teatro, nell’anniversario dei 30 anni dalla morte dell’imprenditore ravennate, si è riempito velocemente per la proiezione del film documentario ‘Raul Gardini’ e ad accogliere il pubblico, in fondo al palcoscenico, una gigantografia di Raul, perché a Ravenna lo chiamano col nome e basta, sulla sua amata barca. "A nome mio e dei miei fratelli – ha detto la figlia Eleonora, appena prima della proiezione – ringrazio le istituzioni e Ravenna Festival per tutto questo, per il tributo a nostro padre".

Poi si è rivolta al pubblico, con la voce emozionata e appena tremante: "Grazie soprattutto a voi e alla città tutta per l’affetto dimostrato che ci commuove, ci onora e ci tocca profondamente ormai da 30 anni". I figli, Eleonora, Ivan e Maria Speranza, erano seduti in prima fila. Tutt’attorno amici, persone che quegli anni li hanno vissuti, curiosi. Fabrizio Bentivoglio, che nella pellicola interpreta Gardini, ha attraversato la platea, insieme al resto del cast, sorridendo, guardandosi attono con curiosità. Forse di scorgere tra i volti del pubblico quella Ravenna che ha raccontato nel film.

"La prima volta che mi fu offerto di interpretare Raul Gardini – ha ricordato – è stato 10 anni fa per un progetto che poi non è andato in porto. La sceneggiatura era sempre di Andrea Purgatori. Mi era dispiaciuto e ci siamo fatti una sorta di promessa, io e Purgatori, di rincontrarci. E quando è arrivato il regista Francesco Micciché, non ci ho pensato due volte. Era una patata bollentissima e me accorgo di più adesso. Ma a me piacciono le sfide. La storia di Gardini è sempre stata sovrastata dai fatti più eclatanti, noi ci siamo dedicati all’uomo privato. Il film è una sintesi poetica dei suoi ultimi anni di vita".

