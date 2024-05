Ravaioli divide gli utili coi dipendenti

Un ottimo risultato in bilancio. E Ravaioli Legnami, azienda di Villanova di Bagnacavallo punto di riferimento nell’ambito del decking e del cladding (i rivestimenti in edilizia), lo condividerà con tutti i dipendenti, con cui ha deciso di spartire una parte dei propri utili. "Da presidente – dice Elio Bagnari, capostipite della famiglia che oggi guida Ravaioli Legnami – voglio ringraziare con tutto il cuore ogni singolo collaboratore di questa grande famiglia. La scelta di condividere gli utili nasce dal desiderio di gratificare gli sforzi di ogni singola persona che rappresenta un ingranaggio, o per meglio dire un mattone, fondamentale come ogni altro mattone per sorreggere l’intero edificio".

Hanno contribuito ai risultati alcuni progetti importanti realizzati con materiali della ditta: il Mareterra di Montecarlo dell’architetto Renzo Piano, la Torre Solaroa dell’architetto Marco Piva, la Business School di Bologna dell’architetto Davide Raffaelli di Mca, il Parco del Mare di Rimini dello Studio Miralles Tagliabue, ’The Summer Houses a Jesolo’ firmato Richard Meier e infine il parco Marittimo lungo il litorale ravennate dello Studio Paisà Landscape Architecture.

In questo periodo la Ravaioli festeggia anche cinque dipendenti arrivati a 20 anni di lavoro nell’azienda: Adrian Florian, Sorin Pantea, Cristian Beta, Josif Beta e Gianluca Bottazzi. A loro si aggiunge Carlo Bianchi, in Ravaioli da 10 anni. "Ai miei ragazzi – aggiunge Elio Bagnari – riconosco talenti non comuni nella loro attività. Molti di loro hanno scelto di vivere nella piccola Villanova di Bagnacavallo. Fortunatamente la Romagna ha molto da offrire".

Ravaioli Legnami è stata fondata nel 1985 ed è dunque prossima a festeggiare i 40 anni di attività. La società, che ha sede legale a Villanova di Bagnacavallo, dove l’avventura della famiglia Bagnari è partita rilevando una falegnameria di profili e battiscopa, dispone oggi di sedi, punti vendita o laboratori, anche a Villanova di Castenaso nel Bolognese, a Rimini e a Milano, nel solco di un progresso continuo della ricerca e nell’ampliamento dei propri orizzonti.