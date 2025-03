Ravaioli Legnami, i suoi primi 40 anni

Domani Ravaioli Legnami festeggia i 40 anni di attività. Un traguardo importante e lusinghiero, che verrà celebrato sin dal mattino nella sede di Villanova di Bagnacavallo, in via Bandoli, con un evento di grande respiro e interesse, pensato per approfondire temi quotidiani e futuri, con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, operatori del settore e opinion leader. Fulcro della mattinata sarà il convegno dal titolo ‘Responsabilità, persone, comunità, ambiente’, durante il quale si affronteranno temi come quelli del passaggio generazionale, del lavoro in team e del rispetto dell’ambiente e della natura. A discutere di questi argomenti, saranno Giacomo Sintini, ex pallavolista professionista, oggi manager Randstad; Aida Morelli, architetto e presidente del Parco del Delta del Po, e il giornalista Mario Benedetto, editorialista del Messaggero e docente alla Luiss Business School di Roma.

Insieme a loro, saranno presenti Elio Bagnari che, proprio nel 1985, acquisì la società che ancora oggi guida insieme ai figli Angelo e Chiara, e il direttore generale Mirko Franceschelli. Nel corso della giornata sono previsti anche gli interventi del neo presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, di Valentina Palli, sindaco di Russi e presidente della Provincia di Ravenna, Elena Zannoni, nella veste di presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Matteo Giacomoni, sindaco del Comune di Bagnacavallo.

Sono attesi anche gli esponenti di associazioni di categoria e realtà del territorio come Confindustria e Confartigianato, per un appuntamento che sarà l’occasione per raccontare quattro decenni di attività e lanciare nuove sfide per il futuro. La Ravaioli Legnami è oggi punto di riferimento, non solo in Italia, nell’ambito dell’outdoor, decking (posa di pavimentazioni per esterni in legno o materiali compositi) e cladding (rivestimenti), e propone una linea indoor con il marchio Aeterno. La società, che ha sede legale a Villanova di Bagnacavallo, dove l’avventura della famiglia Bagnari è partita rilevando una falegnameria di profili e battiscopa fondata nel 1976 da Urbano Ravaioli, dispone oggi di sedi, punti vendita e laboratori, anche nel Bolognese a Villanova di Castenaso, Rimini e Milano, nel solco di un progresso continuo della ricerca e nell’ampliamento dei propri orizzonti. "Questa è una storia – ha spiegato Elio Bagnari – che parla della nostra terra, di radici, di fatica, di un entusiasmante spirito imprenditoriale e di lungimiranza. È la storia di un’azienda che nasce da una piccola realtà e si amplia in una dimensione nazionale prima, e internazionale poi, mantenendo il valore e la genuinità di un’impostazione familiare. Dal 1985 abbiamo attraversato periodi diversi ed esperienze che ci hanno fatto crescere come gruppo di lavoro. Oggi sono orgoglioso di poter affermare che la Ravaioli è una famiglia che sa lavorare come azienda".

Prendendo spunto da un celebre autoritratto di Francisco Goya, ormai anziano, dal titolo ‘Aun aprendo’, Elio Bagnari ha poi aggiunto: "Ancora imparo, perché non si può mai smettere di imparare e di essere disponibili ad apprendere. In questo, è basilare mantenere un rapporto collaborativo con le istituzioni. Si tratta di rispetto delle regole e delle parti, di appartenenza ad una comunità come quella di Villanova, dove sono nato e dove sono orgoglioso di aver fatto impresa".