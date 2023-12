Ravegnana, al via la progettazione. Prende forma la variante a Coccolia

Le infrastrutture sono fondamentali per il porto e il turismo, i due asset principali per la crescita economica e occupazionale del territorio ravennate, ma i tempi delle opere pubbliche sono lenti e le risorse scarse. Le criticità viarie riguardano soprattutto la statale 16, che va da Rimini a Ferrara, e la statale 67 Tosco-Romagnola tra Ravenna e Forlì. In quest’ultimo caso un passo avanti è stato fatto: si è dato il via alla progettazione di una variante di 18 km nell’area Durazzanino, Ghibullo e Coccolia che ne migliorerà la sicurezza. Questo intervento è stato inserito nel 2022 nel contratto di programma Anas, che la impegna a proseguire la progettazione anche se non vi è ancora la copertura finanziaria. La stessa cosa vale per la variante di Mezzano.

Per quanto riguarda l’Adriatica, l’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini la definisce una delle arterie più arretrate d’Italia, indegna di un paese moderno e competitivo come il nostro" Una vera novità che la riguarda è il finanziamento di 8 milioni per la variante della Madonna del Pino a Cervia, un punto critico della viabilità nazionale. Ma nel frattempo i costi sono lievitati a 13 milioni, "confidiamo che la differenza venga dal fondo di un miliardo e 200 milioni che la Finanziaria destina all’Anas. Una somma ridottissima, che consentirà solo manutenzioni e integrazioni di opere già finanziate come questa", afferma Corsini.

Il progetto dovrebbe essere pronto entro un mese. Le varianti vanno avanti senza continuità e bisogna rincorrere le mancanti. Ci sono quella di Argenta e Ponte Bastia con il viadotto sul fiume Reno, che collega Ravenna a Ferrara sulla quale transitano 10mila veicoli al giorno, 14mila nel periodo estivo. Costo 250 milioni, due mesi fa è stato pubblicato il bando di gara. E ancora le varianti di Castel Bolognese, i cui lavori sono stati aggiudicati per 50 milioni, e di Santa Giustina tra il casello A14 di Rimini Nord e la via Emilia con un finanziamento di 22 milioni.

Sulla tangenziale di Ravenna i lavori vanno avanti come previsto: a partire dall’adeguamento del tratto da Classe al porto di Ravenna, fino ad arrivare all’Autorità portuale che sta predisponendo il progetto per migliorare il collegamento alle aree portuali degli svincoli di Punta Marina e Marina di Ravenna. Infine, sarà terminato a luglio 2024 il primo lotto (13 milioni) di lavori sul collegamento tra la 309dir con le statali 16 e 309, di cui le opere principali sono il ponte sullo scolo Lama, i viadotti sui fiumi Montone e Ronco e sulla Faentina. Niente da fare, invece, per la E45-E55, la cosiddetta ‘Nuova Romea’ da Ravenna a Mestre: "Siamo molto indietro – spiega Corsini – perché non c’è il finanziamento. Solo ipotesi sulle quali non mi spenderei neanche troppo. Sono favorevole e sono certo che con la Regione Veneto troveremmo un accordo, ma si parla da 40 anni di un’opera che non ha pochissime possibilità di essere realizzata nel breve e medio periodo".