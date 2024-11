Ravegnana, camion taglia la rotonda. Abbattuto il lampione: traffico in tilt

Pesanti disagi al traffico ieri mattina su due importanti strade del territorio: la via Ravegnana e la statale 16 ‘Adriatica’. La causa è stata un incidente, all’altezza della rotonda tra le due direttrici, che ha visto coinvolto, per fortuna senza conseguenze per il conducente, un camion con rimorchio di un’azienda del Cesenate.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale di Ravenna che è intervenuta per i rilievi e per la gestione della circolazione, qualche minuto prima delle 6 il camion che stava arrivando proprio da Cesena per cause al vaglio degli agenti ha tagliato la rotonda. L’autoarticolato ha dunque abbattuto il palo dell’illuminazione al centro di essa che è stato tagliato, arrestando la propria corsa fortunatamente senza conseguenze per il conducente e senza coinvolgere altri mezzi. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la statale ‘Adriatica’ e la Ravegnana in direzione Forlì per eseguire i rilievi che si sono protratti per poco più di due ore. Importanti sono state le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso su entrambe le strade. Il traffico è stato infatti deviato su itinerari alternativi, con flussi intensi in via Dismano, viale Alberti e via Argine Sinistro Montone.