"Ravegnana tra le priorità. Patto sulla sicurezza idraulica"

Priorità alla gestione del territorio dal punto di vista della sicurezza idrogeologica. Lo ha detto Michele de Pascale, condidato per il centrosinistra alle regionali del prossimo fine settimana, parlando ieri a Bertinoro davanti ai sindaci della Romagna. Ribadendo la ferma volontà di voler chiedere subito un incontro con Giorgia Meloni, nel caso venisse eletto presidente, "per siglare un patto istituzionale: basta polemiche. Ci vuole un unico responsabile e questo deve essere il presidente della Regione. Questo ci differenzia dagli altri che invece vogliono che sia ancora un commissario esterno a gestire la ricostruzione della nostra terra. Ma questa, appunto, è la nostra terra e nostra deve essere la responsabilità di tenerla al sicuro".

Le infrastrutture sono il secondo punto, con la statale 16 Adriatica e la Ravegnana tra i progetti da portare avanti, mentre i due aeroporti devono lavorare in sinergia con i due emiliani "in un progetto unico che li valorizzi e li promuova". Un nuovo patto con i produttori vitivinicoli è il terzo punto in programma "per agire su nuovi mercati". Da rivedere anche il piano strategico del turismo (quarto punto) che riguardi sia il verde che le città culturali, ma che tuteli il mercato più importante, quello balneare "con un intervento da terapia d’urto: serve un piano urbanistico di costa per andare a recuperare e riqualificare tutte le strutture ricettive".

De Pascale deve ammetterlo: "I campanili li abbiamo, eccome, dallo spessore della piadina al tifo calcistico, ma per le cose importanti siamo uniti e così deve essere per l’Università, la messa in rete dei poli tecnologici con il supercalcolatore di Bologna e, quella che è stata la vera rivoluzione del sistema sanitario nazionale, l’Ausl unica. Dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo essere uniti".