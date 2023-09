Ravenna, a Santo Stefano sei ore al buio per un guasto

Ravenna, 15 settembre 2023 – Sei ore al buio per un guasto. Questo è il problema lamentato da alcuni residenti di via Beveta, in zona Santo Stefano, frazione a Ravenna.

"Alle 12 siamo rimasti senza luce – racconta un residente al Carlino –. Abbiamo chiamato Enel per chiedere spiegazioni e ci hanno detto che c’è stato un guasto e che la luce sarebbe tornata intorno alle 15. In realtà siamo rimasti sei ore al buio, fino a dopo le 18”.