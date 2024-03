Ravenna accoglie Allevi con il tutto esaurito

Un ritorno davvero tanto atteso: Giovanni Allevi fa tappa al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera alle 21 con il suo Piano Solo Tour, già sold out. L’artista di fama internazionale, definito "il filosofo del pianoforte" e "il Mozart del nuovo millennio" torna a incontrare il suo amato pubblico dopo un lungo periodo di assenza dalle scene a causa della grave malattia che lo ha colpito nel 2022 quando si trovava all’apice della sua carriera. Una carriera cominciata nel lontano 1997 con l’album di composizioni originali "13 Dita" prodotto da Saturnino e pubblicato dall’etichetta discografica SoleLuna di Jovanotti con un intento chiaro che da allora a oggi ha decretato il suo grande successo: tradurre la bellezza della musica colta in emozioni che toccano il cuore di tutti, perché per il Maestro "la musica non è fatta solo di note ma di passione, dedizione e intenzione travolgente".

Dal 2004 Allevi comincia a esibirsi su palchi internazionali importanti attirando anche l’attenzione del regista Spike Lee che sceglierà un suo brano come colonna sonora di uno spot. La consacrazione definitiva arriva nel 2006 con "Joy", disco per piano solo che gli fa guadagnare il Disco d’oro: sempre al confine tra musica contemporanea e classica collabora con Ligabue, Baglioni e Cristicchi mentre continua a esibirsi con orchestre classiche di alto livello in tutto il mondo.

Riceve diverse onoreficenze per la valenza della sua musica e per il suo impegno nella divulgazione culturale, scrive libri e si laurea in filosofia. Ben 12 album all’attivo, l’ultimo "Estasi" nel 2021 e poi all’improvviso l’annuncio della malattia e il ritiro a vita privata per sottoporsi alle cure.

L’artista non ha mai perso la dolcezza e il senso di gratitudine per il suo pubblico e ha continuato a raccontare se stesso e la sua lotta attraverso i social. "Questo è il tour della vita, della rinascita, della luce dopo il buio, della rivincita sulla sofferenza e sulla malattia" ha dichiarato l’artista in occasione dell’annuncio del tour e del ritorno in scena all’ultimo Festival di Sanremo.

Nel suo toccante monologo sul palco dell’Ariston, dove ha eseguito live per la prima volta il suo ultimo singolo "Tomorrow", Allevi ha ironizzato sulla ritrovata capacità di stare seduto e mettere finalmente di nuovo le dita su un pianoforte, ha ricordato l’importanza delle cose semplici della vita e ha rivolto un pensiero speciale a tutte le persone con le quali ha condiviso il percorso di riabilitazione. "Back to life", ritorno alla vita, titolava un suo famoso brano del 2006: e mai titolo è stato così profetico. Ravenna lo accoglierà con un tutto esaurito.

