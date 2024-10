Ravenna, precipitazioni fino a 120 millimetri: le sei località più colpite

Ravenna, 20 ottobre 2024 – Tra l’intera giornata di ieri (sabato 19 ottobre) e l’alba di oggi sono sei le località della provincia di Ravenna che hanno registrato precipitazioni superiori ai 100 millimetri.

“Il maggiore accumulo – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si è registrato a San Romualdo (frazione ad ovest di Ravenna, ndr) con un accumulo complessivo di ben 120 millimetri di pioggia, seguita da Ravenna con 110.2 mm, Alfonsine 107.8 mm, Cervia 103 mm, Torri di Mezzano con 102.6 mm e Voltana con 100.9 mm. Quattro invece le località con quantitativi compresi tra i 90 e i 100 millimetri: Mezzano con 93.2 mm, Fosso Ghiaia con 91.4 mm, Roncalceci con 91 mm e Riolo Terme con 90.6 mm. Seguono Classe con 88.2 mm, Piangipane con 87.2 mm, San Pietro in Vincoli con 85.2 mm, Savarna con 82.4 mm, Fusignano con 79.6 mm, Sant’Alberto con 79 mm, Belricetto con 78.8 mm, Russi con 78.4 mm, Massa Lombarda con 75.6 mm, Marina di Ravenna con 75.2 mm, Conselice con 73.6 mm, Cotignola con 72 mm, Castel Bolognese con 71.8 mm, Sant’Agata sul Santerno con 68.4 mm, Brisighella con 68 mm, Lavezzola con 66.6 mm, Bagnacavallo con 66.4 mm, Lugo e Solarolo con 65.8 mm, Casola Valsenio con 60.4 mm, Granarolo Faentino con 57.2 mm, San Cassiano sul Lamone con 56.4 mm e Faenza (Osservatorio Torricelli) con 53.2 mm”.

Ghiselli spiega che “in alcune delle suddette località in cui si dispone di lunghe serie storiche di dati, si tratta di quantitativi i pioggia pari ad oltre una volta e mezzo quelli che dovrebbero cadere nell’intero mese di ottobre. Ad Alfonsine, ad esempio, dove la media trentennale (1991-2020) della piovosità in ottobre è di 64 millimetri, in meno di 24 ore di millimetri ne sono caduti, come detto, 107.8, di cui un’ottantina in poco più di sei ore, ed è qui l’eccezionalità dell’evento”.

Le previsioni meteo

Infine le previsioni: “Nei prossimi tre giorni il tempo sarà discreto, con alternanza di sole e nuvolosità irregolare, ma senza fenomeni associati e con temperature massime in lieve aumento. Da giovedì non è da escludere un lieve peggioramento a causa dell’avvicinarsi di una depressione Atlantica”.