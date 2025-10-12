RAVENNA Agguato nel sonno. Tenta di uccidere i genitori

Una famiglia italiana, una casa tranquilla nella periferia di Ravenna e un dramma nel cuore della notte. Poco dopo le tre del mattino di giovedì scorso, una chiamata al numero d’emergenza segnala un’aggressione in corso. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivano sul posto, chiamati dai sanitari del 118, trovano due coniugi feriti da arma da taglio. A colpirli, secondo quanto accertato, è stato il figlio quattordicenne, che li avrebbe aggrediti nel sonno, con addirittura due coltelli diversi presi dal cassetto della cucina. E, poco più tardi, dopo l’arresto del ragazzo, la scoperta più sconvolgente: del cellulare dell’adolescente spuntano ricerche e contenuti che fanno pensare a un gesto premeditato e a lungo preparato. Una vicenda che, per alcuni aspetti – il progetto, l’utilizzo di più coltelli –, richiama alla mente la tragedia di Novi Ligure, il duplice omicidio dei genitori da parte della figlia minorenne con la complicità del fidanzato.

In questo caso la tragedia si è solo sfiorato, ma la vicenda scuote la città. Le vittime sono state soccorse e non sono in pericolo di vita. Il ragazzo, apparso confuso, è stato accompagnato in Questura dopo che gli agenti hanno messo in sicurezza l’abitazione. Gli investigatori restano molto abbottonati, anche per la delicatezza della vicenda, ma gli elementi raccolti fanno pensare a un gesto premeditato.

Nel corso del sopralluogo sono stati sequestrati due coltelli da cucina, entrambi sporchi di sangue — uno in modo più evidente — e il cellulare del giovane. Proprio dal telefono sarebbero emersi contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare che l’aggressione fosse stata pianificata. Non risultano liti o episodi di tensione precedenti, ma la Polizia sta ascoltando i vicini per capire se nella famiglia ci fossero segnali di disagio mai emersi. Il minore è stato arrestato e trasferito in un istituto penale minorile, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Gli investigatori ora cercano di capire quale disagio abbia spinto un quattordicenne a rivolgere la sua rabbia contro chi gli ha dato la vita.

Lorenzo Priviato