Ravenna al top in Romagna. Le zone alluvionate hanno dato una spinta

Si vota poco in tutta la regione, ma Ravenna chiude comunque la giornata da seconda provincia dell’Emilia-Romagna per affluenza, dietro solo a Bologna. E nelle zone alluvionate si sono persino registrate le percentuali di qualche punto superiori alla media provinciale (Faenza il 41,19% alle 23; 42,84% a Bagnacavallo). La provincia d’origine del candidato del centrosinistra spicca quindi per affluenza rispetto ai ’vicini’. E proprio il sindaco di Ravenna e candidato governatore Michele de Pascale ieri mattina è stato tra i primi a depositare la scheda nelle urne di Cervia (dove alle 23 si è registrata un’affluenza del 35,89%), sua città natale, dando inizio simbolico alla maratona elettorale che rispetto al 69,71% del 2020 – quando si votò però in un solo giorno – in questo primo di due ’election days’ ha fatto chiudere i seggi alle 23 registrando in provincia un complessivo 38,52% di votanti.

Le operazioni di voto, come conferma il pretetto di Ravenna Castrese De Rosa, si sono svolte ovunque senza intoppi e nella massima tranquillità sul territorio. A livello di numeri, Ravenna ha comunque tenuto il passo anche di Bologna, risultando a fine giornata la seconda provincia per percentuale di votanti. Da notare che l’affluenza ha raggiunto il 42,84% a Bagnacavallo, ancora più alta nel seggio della frazione di Traversara, diventata uno dei simboli dell’alluvione perché colpita molte volte negli ultimi anni. E il trend si è mantenuto in lieve aumento per tutta la giornata. Passando il dato sull’affluenza ai raggi X, ai seggi alle 19 in provincia aveva votato il 33,72%, ben lontano dal 60,67% della scorsa volta (ma in regione il dato si è fermato a quell’ora anche al 31,03%). A Ravenna comune, invece, l’affluenza del primo giorno è stata del 37,64%. Qui hanno diritto al voto 61.333 uomini e 65.342 donne, per un totale di 126.675 potenziali elettori. A livello provinciale, invece, gli aventi diritto al voto sono 308.557 composti da 158.367 donne e 150.190 donne.

Giorgio Costa