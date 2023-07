RAVENNA: Albero divelto colpisce il treno, un ferito a Faenza

Un’altra giornata da paura in provincia di Ravenna, risvegliata alle 6 di ieri mattina da una tempesta da incubo, l’ennesima. A tre giorni dal tornado che ha portato via coppi e talvolta pure i muri tra Voltana, Alfonsine e Savarna, nelle prime ore di ieri un altro episodio meteorologico eccezionale ha colpito il territorio, con pioggia e folate di vento fino a cento chilometri orari.

La zona più colpita è Faenza, ma conseguenze minori si sono registrate anche nel resto del territorio. A Ravenna il vento ha fatto cadere molti alberi, che hanno causato danni ad auto, edifici e pure un treno. È successo verso le 6.45 tra le stazioni di Classe e Savio: il convoglio stava transitando quando un albero è improvvisamente caduto, spazzato via dalla furia del vento.

Un ramo ha rotto un finestrino e ha ferito lievemente un passeggero, che per fortuna ha riportato delle ecchimosi. Anche la parte superiore del treno ha riportato danni e la circolazione è rimasta sospesa fino a poco dopo le 12. Dopo l’incidente il personale di Trenitalia ha fatto spostare i passeggeri in una altra carrozza e il treno, arrivato a Lido di Classe, è stato cancellato. Gli utenti sono stati portati fino a Ravenna con i pullman della Protezione civile, mentre il ferito è stato preso in cura dal 118. Problemi anche tra Bagnacavallo e Russi per alberi caduti sulla linea ferroviaria.