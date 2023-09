Ravenna, Alluvione chiede Sconti in Bolletta e Sicurezza

Dopo l’alluvione, il territorio chiede sconti in bolletta e sicurezza. È quanto emerge dagli ultimi Consigli comunali.

Partiamo da Sant’Agata, dove mercoledì sono stati approvati all’unanimità due ordini del giorno presentati dal gruppo di maggioranza ’Insieme per S.Agata’: il primo chiede al Governo e al commissario Figliuolo di prevedere per le bollette di luce, acqua, gas e rifiuti, l’esenzione degli extra-consumi dovuti all’alluvione. Il secondo riguarda il ponte sul Santerno della ferrovia della linea Faenza-Lavezzola: si chiede a Rfi, Governo e commissario una valutazione del rischio idraulico della situazione, che a oggi vede gli argini del fiume più alti rispetto al ponte. Si chiede inoltre di predisporre con massima urgenza un progetto esecutivo e lo stanziamento dei fondi per la cantierizzazione in tempi brevi.

Martedì a Bagnacavallo invece il Pd ha presentato un ordine del giorno con Officina delle Idee e Uniti per Bagnacavallo, votato all’unanimità. Si chiede a Rfi e al ministero delle Infrastrutture e Trasporti di predisporre progetto e fondi per sostituire o adeguare con urgenza il ponte ferroviario sul Lamone a Boncellino. Il Pd di Bagnacavallo sottolinea l’assenza dei gruppi di centrodestra Lega e Nuova Bagnacavallo: "Per dare risposte agli alluvionati occorre, prima di ogni altra considerazione, essere presenti in aula".

Infine a Lugo Pd, Insieme per Lugo, Lega, Per la Buona Politica, M5s e gruppo misto chiedono al Governo, alle agenzie nazionali e regionali competenti per i servizi idrici, rete luce, gas e rifiuti e per le utenze telefoniche e al commissario Figliuolo di annullare i pagamenti delle bollette, o almeno scontare gli extra consumi, tra il 1 maggio e il 31 agosto per le utenze alluvionate.