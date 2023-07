Ravenna, Area Sosta Camper senza Acqua da Settimane

Volevo segnalare che da circa inizio luglio l’area sosta camper del Marchesato di Marina di Ravenna è senza acqua. Ho segnalato la cosa a Hera ma, dopo un loro sopralluogo, mi hanno risposto che non si tratta di un guasto, ma del fatto che il Comune, per qualche motivo imprecisato, ha tolto l’erogazione dell’acqua. Parlando con l’ufficio tecnico del Comune di Ravenna mi è stato detto che, almeno la persona che ha risposto, non era al corrente della cosa. Morale: l’unica area sosta gratuita con servizi per camper della zona è senza acqua da settimane nel pieno della stagione. Che l’accoglienza ai camperisti non sia una priorità del Comune è chiaro, altrimenti non avrebbero fatto un’area sosta con vista zona industriale, ma almeno fornire l’acqua consentirebbe anche di pulire l’adiacente zona di scarico del wc chimico a cielo aperto che, come si puà immaginare, non è proprio una cosa igienica in queste condizioni.

Fabio Scardovi