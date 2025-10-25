Ravenna-Arezzo, due Daspo. Gli ultras cercano la rissa in strada, la polizia evita lo scontro

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno. È il provvedimento emesso ieri dal Questore di Ravenna nei confronti di due cittadini di 29 e di 49 anni, a seguito di quanto accaduto, domenica scorsa, nel post partita di Ravenna-Arezzo, sfida al vertice del campionato di calcio di serie C, giocato allo stadio Benelli.

Nella nota diramata dalla Questura, sono stati ricostruiti i fatti. Al termine dell’incontro si sono verificati momenti di tensione nel corso del deflusso e del passaggio del corteo della tifoseria ospite – 627 i sostenitori aretini presenti all’evento – intento a lasciare la città. In quel contesto, "un gruppo di ultras ravennati, riusciva a raggiungere a piedi la zona dove, di lì a poco, sarebbe transitata la tifoseria avversaria, in particolare presidiando l’intersezione stradale semaforica tra via Ravegnana e via Galilei, peraltro sotto il costante controllo del personale delle Forze di Polizia, che ne impediva l’avanzata".

Nella ricostruzione di ciò che è accaduto, è stato descritto l’approccio: "All’arrivo dei pullman e dei minivan aretini, i tifosi locali incitavano alla discesa dai mezzi gli avversari, per arrivare allo scontro, tanto che, appena oltrepassato il suddetto incrocio, i supporters dell’Arezzo scendevano dai veicoli, alcuni con i volti travisati. Nella circostanza, alcuni supporter del Ravenna tentavano di oltrepassare lo sbarramento e, solo grazie all’intervento degli operatori di polizia, che si frapponevano fra le due compagini, veniva scongiurata la rissa in strada, con grave pericolo, anche per il transito delle autovetture di passaggio".

Gli immediati accertamenti delle Forze dell’Ordine hanno permesso di identificare i soggetti che, più di tutti, "si sono distinti nell’azione intimidatoria, chiaramente finalizzata a porre in essere condotte violente. Nello specifico, come detto, il Questore di Ravenna ha già emesso 2 provvedimenti di ‘Divieto di accesso alle manifestazioni sportive’ – l’ormai conosciuto Daspo – per la durata di un anno, nei confronti di due cittadini di 29 e 49 anni. Tuttavia, sono attualmente in corso le istruttorie per vagliare le posizioni di diversi altri tifosi che, con la propria condotta, hanno posto in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica".

Fra Ravenna e Arezzo non risulta esserci una rivalità manifesta. La sfida è stata un classico degli anni 60 in serie C. Le due squadre si erano affrontate l’ultima volta nel campionato di serie C 2020-21, ma a porte chiuse, per via delle restrizioni imposte dal Covid. L’ultimo precedente con pubblico, risale addirittura alla stagione 1975-76. Va inoltre rilevato che, durate la sfida di domenica scorsa, terminata 3-0 per i toscani, dalle due curve non si erano levati espliciti cori ostili nei confronti degli avversari.