Ravenna, auto si schianta vicino al Globo e abbatte un palo della luce

Auto si schianta vicino al Globo e abbatte un palo della luce

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Foro Boario, nei pressi del centro commerciale Globo, zona anche in quel momento piuttosto affollata. Un giovane ha perso il controllo della sua auto – diretta dal comando dei carabinieri verso il centro commerciale – abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica di fronte al Globo, trascinandolo lungo la pista ciclabile per una quindicina di metri. Fortunatamente non sono state coinvolte altre persone. I motivi dell’uscita di strada sono ancora da accertare.

Praticamente illeso il giovane che era al volante, che ha rifiutato i soccorsi del 118. Presenti i carabinieri per i rilievi dell’incidente e la polizia locale per la viabilità.