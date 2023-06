Ravenna Banda di Sera", Comitato 'Spasso in Ravenna' promuove iniziative solidali nel Centro Storico"

Sarà un centro storico colorato e animato quello che si accenderà da oggi con le iniziative promosse dal Comitato ’Spasso in Ravenna’ in collaborazione con l’Amministrazione comunarale e realtà del tessuto economico e associativo del territorio. Dopo l’alluvione che ha colpito pesantemente il territorio romagnolo, il Comitato punta alla valorizzazione commerciale, e non solo, di strade, piazze e vicoli. Il tutto tenendo fede all’incarico promozionale con il quale Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato hanno dato vita all’associazione, ma connotandolo anche in chiave solidale. È nata così l’idea delle “Piazze della solidarietà”, iniziativa che si aprirà stasera con “Cantine in città”. L’intenzione è quella di supportare attività colpite dalle esondazioni o dalle frane ospitandole gratuitamente in strutture espositive allestite nelle piazze come valore aggiunto al contesto di “Ravenna bella di sera” con i negozi aperti, le visite guidate e le iniziative sulle strade. E nel primo venerdì, come detto, piazza del Popolo ospiterà il gruppo di “Cantine in città”, già promotore di iniziative simili, che inviterà a Ravenna numerose cantine vinicole di diverse zone colpite dalle tragedie di maggio tra cui quelle del collettivo “Stella dell’Appennino” di Modigliana, realtà di Brisighella e altre zone della Romagna. Tutte, rigorosamente, colpite e fortemente danneggiate nelle scorse settimane. Le “Piazze della solidarietà” proseguiranno anche nei quattro venerdì di luglio. Ad arricchire la proposta sarà la seconda edizione di “Ravenna banda di sera”, il festival delle marching band.