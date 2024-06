Ravenna Bella di sera. Visite guidate, musica e monumenti aperti

Dai percorsi di Mosaico di notte, con visite guidate nelle ore serali ai monumenti della città, alle numerose iniziative di Ravenna Bella di Sera, anche per l’estate 2024 sono tante e variegate le proposte serali a Ravenna, promosse dall’assessorato al Turismo in collaborazione con molteplici realtà locali.

"Anche quest’anno - afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - il centro storico della nostra città sarà animato da momenti musicali e culturali in due cornici uniche come piazza San Francesco e gli Antichi Chiostri Francescani". Per quanto riguarda le visite guidate, torna la rassegna in italiano e in inglese: Mosaico di Notte si terrà dal 28 giugno al 6 settembre con un ricco calendario. Il martedì sera (2 e 16 luglio, 6 e 20 agosto) appuntamento con la visita guidata alla Basilica di S. Apollinare in Classe. La Basilica sarà aperta dalle 19.30 alle 23. L’itinerario del mercoledì (dal 3 luglio al 28 agosto), prevede la visita al Battistero Neoniano, al Battistero degli Ariani e a Sant’Apollinare Nuovo. Il Battistero degli Ariani sarà aperto dalle 19.45 alle 23.15.

Il venerdì sera due percorsi di visita guidata, a settimane alterne, con due finali diversi. Il primo itinerario (28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto e il 6 settembre) prevede le visite alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e la conclusione al Museo Nazionale, mentre il secondo (5 e 19 luglio, 2, 16 e 30 agosto), avrà come conclusione la visita alla Domus dei Tappeti. Dalle 21.30 a San Vitale la rassegna musicale Mosaici di note... di notte a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi. Visite guidate anche alla Biblioteca Classense, mentre si aggiunge dal 28 giugno al 6 settembre, tutti i venerdì sera la visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del MAR. Infine, dal 28 al 31 agosto, è in programma la Settimana di Teodorico con diversi appuntamenti. Prenotazione obbligatoria sul sito www.visitravenna.it. Dal 12 luglio al 9 agosto Ravenna Bella di Sera propone spettacoli in piazza San Francesco e nei vicini Chiostri Francescani.L’anteprima si terrà l’8 luglio agli Antichi Chiostri con “La Follia del Prete rosso”. Il 12 luglio, in piazza San Francesco Danza sotto le stelle e il 15 luglio Arrigo Sacchi presenterà il suo libro “Il realista visionario. Tra gli altri appuntamenti, il 23 luglio, in occasione del Santo Patrono, concerto della Banda cittadina. Per informazioni www.turismo.ra.it.